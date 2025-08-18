«Есть спрос»: сколько зарабатывает Алена Апина на корпоративах

Певица Алена Апина довольно редко появляется на светских мероприятиях, однако не собирается покидать шоу-бизнес и пользуется высоким спросом на корпоративах. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти».

«Она работает. У нее все достаточно хорошо. Может быть, она где-то не часто мелькает в медиапространстве, но она появляется на достойных мероприятиях. У нормальных, как говорится, заказчиков», - заверил продюсер.

При этом он признал, что 60-летняя исполнительница хита «Электричка» потеряла былую популярность и пока не смогла достичь успеха прошлых лет.

«Почему у нее не получается вернуть былую популярность? Чего-то не хватает. Возможно, команда не так работает, потому что большая часть всегда зависит от продюсера, от команды, от директора», - сказал Дворцов.

Он также заверил, что на выступления Апиной довольно высокий спрос. Она никогда не остается без корпоративов. При этом у певицы довольно скромный гонорар.

«Есть спрос… Насколько я полагаю, гонорары от 500 - 600 тысяч рублей и выше. Все зависит от города, от мероприятия, от заказчика и уровня события», - заключил продюсер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар уехавшей из России Софии Ротару.

