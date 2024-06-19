«Эта роль может стать исцелением»: режиссер и кинокритик рассказали, каким Воландом будет Домогаров

После ухода из Театра Моссовета первой ролью актера Александра Домогарова станет Воланд в постановке по «Мастеру и Маргарите» в Театре Российской Армии. За годы этот образ воплощали разные звезды. Одним из последних был немецкий артист Аугуст Диль, которого довольно хорошо приняли как зрители, так и критики. Чтобы узнать, сможет ли Домогаров достойно перевоплотиться в этого персонажа, портал «Страсти» обратился к театральному режиссеру Тарлану Расулову и кинокритику Эмилии Деменцовой.

Отметим, что спектакль по Михаилу Булгакову станет также первой постановкой Александра Лазарева в качестве художественного руководителя Театра Российской Армии. Режиссер долго выбирал произведение для дебюта и в итоге решил «замахнуться» на «Мастера и Маргариту».

«Первый спектакль худрука всегда воспринимается как программный, поэтому это очень ответственная затея. Будущая постановка – это первая роль Александра Домогарова с момента ухода из театра Моссовета. Конечно же он приведет за собой большую лояльную аудиторию, следящую за успехами любимого артиста. Александр Домогаров – безусловно одаренный, профессиональный артист с широким диапазоном ролей. Уверен, что публика останется довольна его исполнением роли Воланда, но это тот случай, когда важнее иное. Важнее то, чем станет эта роль для самого артиста. Воланд – не просто строчка в театральной летописи или фильмографии, это определенный этап, веха, если угодно. Это желанная и одновременно опасная роль. И дело не только в суевериях, о которых говорят применительно к одному из самых мистических романов. Воланд – возможность не только для режиссера, но и для артиста многое сказать со сцены о времени и о себе. В случае же Домогарова, на долю которого выпало множество драматических и даже трагических событий, эта роль может стать исцелением», - заявил режиссер Расулов.

В том, что Домогаров станет хорошим Воландом, не сомневается кино- и театральный критик Эмилия Деменцова. По ее словам, актер переживает трудный период биографии, и этот спектакль сможет стать для него возможностью начать все с чистого листа.

«Случай Домогарова таков, что ему не нужно никому ничего доказывать со сцены. Он уже все доказал своими яркими ролями в театре и кино. Пусть в перечне киноролей актера много проходного и незапоминающегося, но его театральные работы всегда примечательны и интересны. Астров, Вершинин, Гаев, Ричард III – это очень достойные работы, демонстрирующие и уровень игры и внутреннюю наполненность актера. Домогаров и герой, и характерный артист одновременно и в роли Воланда, нет сомнений, он явит разные грани своего актерского мастерства. Эта роль – часть ансамбля и монолог-размышление одновременно. В ней и игра, и рефлексия, лед и пламень. Она требует большой внутренней работы и эмоциональной вовлеченности. Все это под силу талантливому актеру», - поделилась своим мнением Деменцова.

Кинокритик подчеркнула, что спектакль Лазарева может не стать настоящим событием, но исполнители главных ролей в любом случае привлекут зрителей на премьеру.

«Главное, чтобы по-настоящему талантливые актеры не оказались в ситуации театрального прочтения романа по лицам. Булгаков был дерзким автором с необузданной фантазией, и режиссер, берущийся за постановку его текстов, не должен предать автора, маскируясь дословным перенесением текста на язык сцены. Мы пока мало знаем о концепции спектакля Александра Лазарева, нового худрука Театра Российской Армии. В этом есть своя интрига, и это даже хорошо. Единственное, что известно - в постановке будет много хореографии и внимания к библейскому пласту сюжета. То, как встретятся «умывающий руки» Понтий Пилат и Воланд, выносящий свой приговор москвичам века нынешнего и века минувшего, - за этим всегда интересно наблюдать, особенно в стенах театра, где художественный акт совершается здесь и сейчас. Сверхзадача будущей премьеры не только раскрыть новые грани талантливых актеров или новые полутона романа, но и открыть театральной Москве менее известных актеров труппы Театра Российской Армии. Хочется верить, что этот театр обретет новую жизнь и новую публику. Само пространство театра и его архитектура, полагаю, в сочетании с аурой романа «Мастер и Маргарита» вызовут дополнительные ассоциации и темы для размышления, а потому этот выбор Александра Лазарева нельзя не назвать удачным. Главное, быть достойным своего выбора», - заявила Эмилия Деменцова.

Ранее Александр Домогаров высказался о покинувших Россию артистах.