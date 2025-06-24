«Есть восемь лишних килограммов»: Лиза Моряк рассказала о своей фигуре после вторых родов

Актриса Лиза Моряк рассказала о своей фигуре спустя месяц после родов. По ее признанию, ей осталось сбросить восемь лишних килограммов. Но даже с ними она довольна своей внешностью. Об этом звезда «Жизни по вызову» рассказала «Страсти».

10 мая Моряк родила вторую дочь от режиссера Сарика Андреасяна. Долго в декрете актриса не засиживалась и практически сразу начала появляться на публике. Корреспондент сайта «Страсти» встретил Лизу на премии «Мама года 2025». Она поделилась, что, несмотря на несовершенства нынешней фигуры, любит себя.

«У меня еще есть восемь лишних килограммов, но я себя очень комфортно ощущаю», — рассказала Лиза.

Пока худеет актриса только при помощи диеты. Она отметила, что спорт разрешен на втором месяце.

«Сейчас сижу на диете. Считаю калории, ем 115 грамм белка. И в принципе это основное. Спортом пока не занимаюсь. Еще мало времени прошло», — отметила Лиза.