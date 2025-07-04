ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 04 июля 2025, 15:55
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«Есть вероятность возбуждения уголовного дела»: Жорин рассказал, чем может обернуться для Петренко новый долг

Адвокат Жорин заявил, что новый долг может стать для Петренко уголовным делом.
«Есть вероятность возбуждения уголовного дела»: Жорин рассказал, чем может обернуться для Петренко новый долг

© Starface.ru

Актер Игорь Петренко вновь должал по алиментам бывшей супруге Екатерине Климовой. Это может стать основанием для возбуждения сначала административного, а потом и уголовного дела, заявил адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти».

На данный момент Петренко должен 1,6 млн рублей. Приставы уже возбуждали производство в отношении актера, поэтому уклонение от уплаты алиметов может обернуться для него арестом.

СМИ писали, что Климова была готова инициировать уголовное дело. И вероятность возбуждения такого дела, по словам Жорина, действительно есть.

Вероятность возбуждения такого дела существует. Задолженность Петренко многократно превышает 500 тысяч рублей, а факт злостного уклонения от выплаты алиментов может быть установлен. Таким образом, основания есть как у приставов, так и у следствия.

Сергей Жорин

адвокат

Помимо всего прочего, приставы могут применить следующие санкции к актеру: ввести запрет на выезд, ограничить ему доступ к банковским счетам, арестовать имущество и обратиться в суд для принудительного удержания из заработка.

Ранее сообщалось, что вновь появившийся у Петренко долг может быть связан с обучением его наследников в элитной школе. Образование в таком месте стоит 1,6 млн рублей.