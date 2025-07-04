«Есть вероятность возбуждения уголовного дела»: Жорин рассказал, чем может обернуться для Петренко новый долг

Актер Игорь Петренко вновь должал по алиментам бывшей супруге Екатерине Климовой. Это может стать основанием для возбуждения сначала административного, а потом и уголовного дела, заявил адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти».

На данный момент Петренко должен 1,6 млн рублей. Приставы уже возбуждали производство в отношении актера, поэтому уклонение от уплаты алиметов может обернуться для него арестом.

СМИ писали, что Климова была готова инициировать уголовное дело. И вероятность возбуждения такого дела, по словам Жорина, действительно есть.