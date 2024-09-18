Есть шанс, но не в России: сможет ли Болгар отсудить половину Telegram у Павла Дурова

Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей Павла Дурова, заявила, что намерена отсудить половину компании Telegram. Она считает ее совместно нажитым имуществом. Сайт «Страсти» решил выяснить, есть ли у женщины шансы на получение доли, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

По словам Болгар, у нее с Дуровым были полноценные, но не зарегистрированные отношения в течение 10 лет. Миллиардер якобы обещал, что все имущество будет общим.

Теперь она намерена идти в суд, чтобы добиться обещанного. Однако в России, по словам адвоката, у Ирины нет шансов на удовлетворение искового требования. В других странах — вполне вероятно, но обычно такие дела заканчиваются немного иначе.