Есть шанс, но не в России: сможет ли Болгар отсудить половину Telegram у Павла Дурова
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Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей Павла Дурова, заявила, что намерена отсудить половину компании Telegram. Она считает ее совместно нажитым имуществом. Сайт «Страсти» решил выяснить, есть ли у женщины шансы на получение доли, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
По словам Болгар, у нее с Дуровым были полноценные, но не зарегистрированные отношения в течение 10 лет. Миллиардер якобы обещал, что все имущество будет общим.
Теперь она намерена идти в суд, чтобы добиться обещанного. Однако в России, по словам адвоката, у Ирины нет шансов на удовлетворение искового требования. В других странах — вполне вероятно, но обычно такие дела заканчиваются немного иначе.
Все зависит от юрисдикции регистрации компании, владельца мессенджера. В России у Ирины нет шансов. Однако законодательство некоторых стран позволяет признавать совместно нажитым то имуществом, которое было нажито даже в так называемом гражданском браке. Тогда она может рассчитывать на долю в компании. Однако, как показывает международная судебная практика, подобные дела заканчиваются мировым соглашением с соответствующей выплатой денежной компенсации.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее мать детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала про угрозы от бизнесмена. По ее словам, миллиардер обещал выиграть войну в СМИ.