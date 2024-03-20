«Есть опасность»: психолог рассказал о рисках для участниц проекта «Большие девочки»

Психолог Сибитёв рассказал об опасностях для участниц шоу «Большие девочки». Об этом стало известно «Страстям».

Популярное шоу «Большие девочки» направлено на то, чтобы научить участниц правильно сгонять лишний вес. Однако клинический психолог Константин Сибитёв в эксклюзивном комментарии «Страстям» заявил, что шоу подобного формата могут иметь как положительные, так и отрицательные аспекты с психологической точки зрения.

«Важно, чтобы такие передачи не только развлекали зрителей, но и воспитывали осознанность в отношении процесса похудения и психологических аспектов здорового образа жизни», — рассказал он.

По словам специалиста, шоу демонстрирует зрителям, что похудение — не простой процесс. К тому же, проект может вдохновить людей на начало здорового образа жизни.

Однако, есть и весомые риски, которые может транслировать шоу.

«Есть опасность, что шоу может сосредоточиться только на поверхностных аспектах, игнорируя глубокие психологические проблемы участников. Это может привести к стигматизации и негативным последствиям для здоровья и самооценки участников и зрителей», — добавил он.

По мнению Сибитева, участницы после ухода из проекта смогут продолжить похудение лишь в том случае, если они разберутся со своими психологическими проблемами.

«Хоть у них может быть сильное желание сбросить вес, высокая выдержка и сила воли, без работы над психологическими аспектами своих проблем они могут вернуться в исходную позицию и обнулят все результаты», — заключил специалист.

Полный текст о том, почему проект «Большие девочки» стал так популярен, а также эксклюзивные комментарии участниц шоу читайте по ссылке.