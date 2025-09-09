Есть одно ключевое условие: могут ли уволить на работе за татуировку, пирсинг или необычную прическу

Татуировки, пирсинг и необычные прически могут стать поводом для увольнения. Однако для этого должно быть соблюдено одно ключевое условие, заявила адвокат Салигова Макка в беседе с сайтом «Страсти».

Прямого указания в Трудовом кодексе на увольнение за татуировки, пирсинг или необычную прическу нет. Однако работодатель, по словам адвоката, имеет право устанавливать требования ко внешнему виду сотрудников.

Если руководитель хочет установить для сотрудников дресс-код, об этом должно быть написано в трудовом договоре (ст 56 ТК РФ) или локальном нормативном акте компании (ст. 8 ТК РФ). Работник должен быть ознакомлен с ними и поставить подпись. Это ключевое условие.

В этом случае несоблюдение дресс-кода считается дисциплинарным проступком и является основанием для привлечения работника к ответственности.

Уволить сразу за внешний вид сотрудника нельзя. Работодатель обязан соблюсти строгую процедуру:

Зафиксировать нарушение (составить акт); Затребовать письменное объяснение от сотрудника; Применить дисциплинарное взыскание — ст. 192 ТК РФ; Уволить по п. 5 ст. 81 ТК РФ («неоднократное неисполнение трудовых обязанностей») можно только при повторном нарушении в течение года.

Увольнение будет считаться дискриминацией и может быть оспорено, если: