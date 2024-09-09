«Есть общий чат»: солистки «Тутси» раскрыли, в каких отношениях находятся с участниками «Фабрики звезд-3»

Солистки группы «Тутси» рассказали, общаются ли с участниками шоу «Фабрика звезд-3». По их признанию, у них до сих пор есть чат, в котором они обмениваются сообщениями. Об этом певицы рассказали порталу «Страсти».

О музыкальном коллективе «Тутси» стало известно после выхода третьего сезона реалити, где из молодых вокалистов делали звезд. С выхода проекта прошло уже немало лет, однако те, кто прошел через это испытание, до сих пор не забывают друг о друге.

Певицы заявили, что общаются с участниками «Фабрики», несмотря на то, что не все из них смогли покорить шоу-бизнес.

«Мы с нашей «Фабрикой звезд – 3» очень дружим! У нас до сих пор есть общий чат в одном из мессенджеров. Успех – относительное понятие. Они, может, не светятся на телеэкранах, но у них есть свои концерты, у того же Руслана Курикова, Ромы Барсукова выходят песни, они собирают залы. А кто-то просто понял, что это не его путь и занимается совершенно другими делами. И тоже в этом счастлив», - рассказали исполнительницы в интервью.

За новым сезоном «Фабрики звезд» певицы тоже следили. Они верят, что участники смогут завоевать сердца слушателей.

«Там было много классных, красивых и талантливых ребят. Кстати, меня поразили звездные дети, я была очень довольна их голосами, как они держатся на сцене. Все-таки яблоко от яблони недалеко падает», - поделилась мнением Маша Вебер.

Леся Ярославская добавила, что успех молодых певцов зависит от того, встретят ли они хороших авторов.

«Они могут быть супер-певцами, но если они не найдут хорошего автора и композитора – ничего не получится», - заявила артистка.

Интервью с группой «Тутси» о воссоединении и личной жизни читайте на сайте «Страсти».