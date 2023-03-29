Есть или не есть: стоматолог Мусихина о продуктах, которые могут разрушить ваши зубы

Сбалансированный рацион питания для здоровья зубов важен не меньше ежедневной гигиены. Какие продукты лучше всего отражаются на красоте нашей улыбки рассказала сайту-изданию «Страсти» практикующий стоматолог-терапевт, хирург Бэлла Мусихина.

Фрукты и овощи

Яблоки, сельдерей, морковь и листовая зелень полезны особенно — естественным образом очищают зубы и стимулируют выработку слюны, подчеркивает специалист. Так, по ее словам, вышеперечисленные продукты помогают нейтрализовать вредные кислоты во рту и предотвратить образование трещин на зубной эмали.

Зелень содержит витамины группы А, B, C, Е, PP, железо, бета-каротин, йод, калий, магний, кальций, натрий, фосфор и фолиевую кислоту. Улучшает процессы кроветворения, помогает справиться с кровоточивостью десен и укрепляет иммунитет.

А вот сушеные фрукты, наоборот, не оказывают положительного влияния: из-за вязкой консистенции прилипают к зубам, могут оставаться в труднодоступных местах продолжительное время и провоцировать кариес.

«Если стоит выбор между фруктовыми пюре и свежими фруктами, предпочтение стоит отдать вторым. В процессе жевания твердых продуктов увеличивается питание тканей и кровообращение челюстно-лицевой области», - добавила Мусихина.

Орехи и семена

Миндаль, кедровые и грецкие орехи, кешью и семена кунжута содержат полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, витамины A, B, C, D, E, P, а также калий, кальций, магний, фосфор и другие полезные элементы, что заслуженно отличает их от других групп продуктов высокой питательной ценностью. Главное — вооружиться орехоколом и не пытаться справиться со скорлупой зубами.

Нежирные белки

Курица, рыба и нежирная говядина являются отличными источниками белка и необходимых питательных веществ для здоровья зубов. Помогают стимулировать выработку слюны и нейтрализовать вредные кислоты во рту.

Вода

Употребление большого количества чистой негазированной воды необходимо для общего состояния здоровья и качества зубов. Вода помогает вымывать вредные бактерии и частицы пищи изо рта, нейтрализует кислоту во рту и предотвращает кариес.

Молочные продукты