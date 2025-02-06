«Есть ее нотки»: продюсер отреагировал на обвинения Zivert в копировании Леди Гаги

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился мнением о новом клипе Zivert на песню «Эгоистка». Его слова приводит сайт «Страсти».

В видео артистка примеряет шесть образов и из блондинки перевоплощается в брюнетку. Главной же деталью ролика становится комбинезон из латекса, на поясе которого сверкает буква «Э», отсылая к названию композиции. После выхода видеоработы некоторые пользователи Сети обвинили исполнительницу в копировании образа американской коллеги Леди Гаги из клипа Tom Ford’s Disco Dance Party Spring 2016.

По словам медиаменеджера, поклонники напрасно обвиняют российскую певицу в плагиате.

«Плагиата нет, но есть нотки ее. Такой прямой направленности я не увидел», — заявил Дворцов.

Кроме того, продюсер высоко оценил и другие работы исполнительницы, назвав ее «трудягой».

«Работа и в целом творчество Zivert мне очень нравится. Она яркая, талантливая, артистку с ее хитами можно считать кумиром молодежи. Видеоработа на 5+, потому что все, что делает она, конечно, выходит ярко и в будущем уже высокие позиции занимает. Она трудяга и большая молодец», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Zivert за неделю до шоу в Екатеринбурге вычеркнули с рекламных афиш.