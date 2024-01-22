«Есть девушка»: художник без рук и ног Роман Некипелов рассказал о личной жизни

Художник Роман Некипелов, известный потому, что рисует ртом, рассказал о личной жизни. Уже год он встречается с девушкой. Подробности узнал сайт «Страсти».

«У меня есть девушка Лиза. Мы дружим уже год. Первый раз я ее увидел, когда приезжал выступать в детский дом, в котором вырос. Я ее случайно увидел, она спускалась с велосипедом с лестницы, такая красивая, светлая. Я понял, что мне нужна эта девушка. Я начал с ней общаться в актовом зале. Расставаться с ней уже не хотелось. Потом узнал, что она после детского дома приедет жить в наш дом «Сосновая Роща», - рассказал Некипелов.

Собеседник признался: он переживал, что придется конкурировать с ребятами, которые также хотят быть вместе с этой девушкой.

О возлюбленной Роман говорит: «Она у меня очень красивая».

Некипелов признался, что встретить девушку было его мечтой, сейчас он хотел бы учиться и развивать технику рисования.

«Все мечты, которые у меня были, сбылись. Когда жил в детском доме, мечтал, чтобы у меня была своя отдельная комната. Сейчас она у меня есть. Мечтал о замечательной девушке. Эта мечта у меня тоже сбылась», - резюмировал Некипелов.

Подробнее о его судьбе и творчестве читайте в нашем материале.