«Если я за 5 лет не сдалась, то сейчас тем более»: жертва домашнего насилия Грачева вновь судится с экс-мужем

Правозащитница Светлана Грачева рассказала о том, что ее суды по делу о домашнем насилии продолжаются. Ее бывший муж подал кассационную жалобу из-за несогласия с приговором. Портал «Страсти» узнал подробности разбирательства.

Дело Светланы является одним из самых громких в России. В 2019 году ее бывший муж, топ-менеджер крупной нефтяной компании, избил ее и травмировал левую кисть. Грачева понимала, что может умереть от рук супруга, поэтому приняла решение уйти и добиться для него наказания. Победа далась Грачевой непросто. Ей отказывали в возбуждении уголовного дела 11 раз, но спустя четыре года справедливость восторжествовала.

После выигранного дела Светлана стала добиваться компенсации за волокиту. И 2 апреля этого года она выиграла в суде против МВД России. Однако решение не устроило проигравшую сторону, и была подана кассационная жалоба. МВД просит Второй кассационный суд признать решение Первого апелляционного суда незаконным.

«Всегда трудно признавать ошибки. Нужно не забывать, что в историях о домашнем насилии не было еще таких побед. Мы привыкли читать или слышать в новостях, что полиция бездействовала. Когда убьют, тогда и приходите. Теперь есть новая, современная практика. Моя победа показала всей стране, что не нужно ждать последствий бездействия правоохранительных органов, а нужно привлекать за такое. Шансов на победу у полиции, думаю, нет, так как решение Первого апелляционного суда РФ законное и мотивированное. Волокита уголовного дела всего по одной статье длилась 4,2 года, и отрицать это невозможно, поэтому вышестоящий суд и встал на мою сторону и присудил компенсацию», - заявила Светлана.

Правозащитница также прокомментировала поданную бывшим мужем жалобу. Она считает, что у него нет шансов на победу.

«Он подал кассационную жалобу, это его право, и он им воспользовался. Но будет ли его жалоба удовлетворена, только покажет время. Мое мнение, что приговор засилит Второй кассационный суд РФ, так как оснований для отмены не имеется. Например, чтобы кассационная инстанция отменила обвинительный приговор, должны быть допущены существенные нарушения при вынесении приговора, но таких в данном деле не имеется. Ранее Второй кассационный суд удовлетворил мою жалобу в рамках выборочной кассации. Профессионализм и беспристрастность судей мне запомнились навсегда. По поводу того, что до сих пор не признал вину, так большинство абьюзеров не признают своей вины», - отметила Грачева.

По словам Светланы, даже спустя пять лет бывший муж не оставляет ее в покое и пытается вмешиваться в личную жизнь.

«Иногда мне кажется, что он меня в покое никогда не оставит, так как он сильно лезет в мою частную жизнь. Ему даже в судах делают замечания судьи, мы давно разведены и его моя личная жизнь не должна волновать, а он все не успокаивается и следит. Подаст ли он жалобу в ВС России? Я думаю, подаст, но шансы минимальны. У нас оправдательных приговоров почти нет. Его вина полностью доказана», - поделилась Светлана.

Полное интервью со Светланой Грачевой и еще одной жертвой домашнего насилия Александрой Ивановой читайте на сайте «Страсти».