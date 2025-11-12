Если скидка от 70%: геммолог дал совет, на что обращать внимание при выборе украшений

Предприниматель, геммолог Олег Ткачев рассказал, на что обращает внимание при выборе украшений. Как выяснилось, важен размер скидки на драгоценности: чем она выше, тем удачнее покупка.

Олег 6 лет работал с Африкой по поиску и оценке драгоценных камней и металлов. Будучи геммологом, он, по сути, выступал и брокером.

«Работая длительное время в этом бизнесе и понимая себестоимость практически любого драгоценного камня, то для меня ювелирное изделие уже не несет такую большую ценность, как это многим кажется. Обращаю внимание чаще на максимальную скидку, которую готов дать ювелирный магазин. Если скидка от 70%, то это уже хорошая сделка. Друзья советуются, и, конечно, что в моих силах – подскажу», - сказал специалист.

Бизнесмен признался, что, когда работал в Африке, там оказалось не трудно искать что-то ценное – оно повсюду.

«Вам никто и никогда из частных добытчиков не будет хвастаться добычей. Хвастаются лишь крупные корпорации, где подобные находки носят имиджевый характер», - сказал Ткачев.

О работе в Африке, создании беспилотников и экзоскелетов, а также о стоимости устройств читайте в интервью Олега сайту «Страсти».