«Если придется что-то резать, пойду и на это»: Татьяна Плаксина раскрыла правду о пластике

Певица Татьяна Плаксина раскрыла отношение к пластическим операциям и преображениям в целом. Она призналась, что никогда не меняла лицо при помощи хирургических вмешательств. Но если в будущем придется обратиться к врачу, она это сделает. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

Плаксина не стала перечислять операции, которые делала у пластического хирурга. Она лишь отметила, что об изменениях в ее фигуре «можно догадаться».

«Что касается лица, я не делала никаких пластических операций. В будущем я планирую просто поддерживать свое лицо качественной косметологией. Если придется когда-нибудь что-то резать, пойду и на это. Но мне кажется, сейчас косметология настолько развита, что, если рано начинаешь, можешь просто всю жизнь поддерживать форму, не переходя к более экстремальным методам», - рассказала Татьяна.

Также Плаксина призналась, что никогда не пойдет на покраску волос. Она отметила, что у нее натуральный цвет локонов, который ей очень нравится, поэтому она планирует его не менять.

«Я бы никогда не хотела менять свой цвет волос, потому что он мне безумно нравится. Он еще красиво выгорает на солнце, поэтому этот цвет будет всегда. Да, малоизвестный факт, что я никогда в жизни не красила волосы, я даже их феном не сушу», - поделилась певица.

Интервью с Татьяной Плаксиной об отношениях с матерью и личной жизни читайте на сайте «Страсти».