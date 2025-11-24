«Если отсрочку не дадут, то рожать будет в СИЗО»: в СПЧ высказались о суде над беременной Лерчек
Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала ситуацию беременной блогерши Лерчек. Она считает, что в случае реального наказания знаменитости должны предоставить отсрочку – в противном случае ей придется рожать в СИЗО.
«Я считаю, что в этом случае должны предоставить отсрочку. Это было бы противно, негуманно и даже несправедливо. Потому что преступление экономическое. Если отсрочку не дадут, то, скорее всего, рожать она будет, сидя в СИЗО. Потому что в случае назначения реального срока Лерчек арестуют. Она, конечно же, подаст апелляцию. И пока будет назначаться апелляция, пока она будет рассмотрена, пройдет минимум полгода. Соответственно, как раз подойдет время родов. И получается, что до апелляции она уже родит. Раз так, то родит она, находясь в СИЗО. Ее оттуда вывезут в больницу, после родов вернут обратно в камеру. Если апелляция, что называется, засилит реальный приговор, то дальше она отправится в колонию вместе с ребенком. Но, повторюсь, все это абсолютно негуманно и неправильно», - высказалась Меркачева.
Член СЧП считает, что блогеру надо дать шанс, а ее ребенку предоставить возможность быть с матерью на свободе.
«Дети должны рождаться на свободе. И в случаях, когда такая ситуация, когда женщина не рецидивистка, когда она никого не убила, не пытала, я думаю, что крайне важно для государства, для общества дать ей шанс и дать возможность ребенку, который ни в чем не виноват, родиться в нормальных условиях и находиться первые месяцы, дни, годы быть не в колониях с мамой, а с ней же, но на свободе. Я уверена, что сама Лерчек это оценит и никогда больше ничего не совершит противоправного», - заключила Меркачева.
