«Она ребенку не просто не угрожает, она ему крайне нужна»: в СПЧ отреагировали на отказ суда Блиновской в отсрочке наказания

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева отреагировала на решение суда не предоставлять блогерше Елене Блиновской отсрочку от наказания до 14-летия младшего ребенка. В беседе с сайтом «Страсти» она отметила, что решение должно было быть вынесено в пользу «королевы марафонов», так как не было оснований для отказа.

По мнению Меркачевой, отсрочка полагается всем женщинам, если они не представляют угрозу. В случае с Блиновской, она обвиняется не в насильственном преступлении, также она не была замечена в плохом обращении с детьми.

«Я считаю, что отсрочку нужно давать во всех случаях, если женщина не представляет угрозы обществу и своему ребенку, из-за которого она просит отсрочку. Здесь все ведь очевидно. Преступления не насильственные, она вменяема, не страдает алкоголизмом, наркоманией. То есть она ребенку не просто не угрожает, она ему крайне нужна», — поделилась Ева Меркачева.

Член СПЧ рассказала, что разлука с матерью может негативно сказаться на психике ребенка. Она также привела примеры, когда несовершеннолетние шли на преступления, так как их родитель находился в местах лишения свободы.

«Ущерб, который сейчас происходит для психики ребенка, и те последствия, которые потом придется переживать нам всем, поскольку ребенок будет требовать повышенного внимания со стороны учителей, возможно, отразятся как-то на его физиологии, психике. Могу сказать, что многие из детей, которые были оторваны от родителей по причине того, что тех поместили за решетку, потом сами встали на преступный путь. Поэтому наш мудрый, гуманный законодатель дал возможность отсрочки, и я не вижу повода не применить ее по отношению к Блиновской», — отметила Меркачева.

13 октября Елене Блиновской сократили наказание с 5 до 4,5 лет и снизили штраф.

Ранее мама Елены Блиновской расплакалась в суде.