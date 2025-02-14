Если осудят по 106 статье: могут ли лишить родительских прав россиянку, у которой один из детей утонул в сортире

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства смерти младенца в Ленобласти. Местная жительница родила ребенка в деревенском туалете, после чего он погиб. Второй малыш появился на свет в больнице. Сайт «Страсти» решил выяснить, что ждет мать после трагичного случая и могут ли ее лишить родительских прав на второго новорожденного.

За комментарием мы обратились к адвокату по уголовным делам Веронике Поляковой. По ее словам, в данном случае действия женщины будут квалифицироваться с точки зрения наличия или отсутствия умысла. Если в рамках проверки установят, что мать умышленно избавилась от ребенка, то ее действия могут расценить как убийство матерью новорожденного ребенка. В таком случае ее будет грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет.