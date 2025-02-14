Если осудят по 106 статье: могут ли лишить родительских прав россиянку, у которой один из детей утонул в сортире
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Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства смерти младенца в Ленобласти. Местная жительница родила ребенка в деревенском туалете, после чего он погиб. Второй малыш появился на свет в больнице. Сайт «Страсти» решил выяснить, что ждет мать после трагичного случая и могут ли ее лишить родительских прав на второго новорожденного.
За комментарием мы обратились к адвокату по уголовным делам Веронике Поляковой. По ее словам, в данном случае действия женщины будут квалифицироваться с точки зрения наличия или отсутствия умысла. Если в рамках проверки установят, что мать умышленно избавилась от ребенка, то ее действия могут расценить как убийство матерью новорожденного ребенка. В таком случае ее будет грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
Что касается вопроса лишения родительских прав, то такое решение принимает только суд с участием органов опеки и попечительства. Учитываются все обстоятельства, и жизни семьи, и жизни другого ребенка, и супруга. Тут важно понимать, что все доводы истца и ответчика будут утчтены. И лишить родительских прав в данном случае могут только по решению суда, если будет доказана вина женщины по 106 статье УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Вероника Полякова
адвокат по уголовным делам
Ранее в Красноярске школьница родила ребенка на шестом месяце беременности. Затем она выбросила младенца в мусорный бак.