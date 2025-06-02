«Если он сам захочет публичности - без проблем»: Саша Савельева высказалась о сыне, которого не показывает

Певица Саша Савельева ответила, хочет ли она, чтобы ее сын был публичным человеком. По словам артистки, они с мужем не показывают наследника именно потому, что желают оградить его от медийности. Однако если он сам захочет вести блог и выходить в свет, родители против не будут. Об этом вокалистка рассказала сайту «Страсти».

В социальных сетях шестилетнего сына Саши и Кирилла Сафронова Леона можно увидеть крайне редко. А если певица и публикует снимки и видео, то всегда показывает мальчика со спины. Как призналась Савельева, делать контент с ребенком она начнет только тогда, когда он сам этого захочет.

«Думаю, то, что мы не показываем его и он не участвует в наших сьемках, красноречивее слов. Если он сам захочет публичности - без проблем. Но это будет его решение, а не наше», - заявила артистка.

Отметим, что из-за работы Савельевой приходится иногда оставлять Леона. Например, недавно она приняла участие в шоу «Сокровища императора» и улетела в Китай. Однако семья Сашу спокойно отпустила на съемки.

«Я понимала, на что иду, и предупредила своих любимых, что я не знаю, сколько пробуду там. Они у меня мужчины понимающие — отпустили без проблем», - отметила певица.

Саша не скрывает, что была бы рада стать мамой еще раз. Причем ей неважно, будет еще один сын или же дочь. И она совсем не переживает из-за карьеры. Артистка рассказала, что уже ставила работу на паузу, и в этом нет ничего страшного.

«Я не могу решать за того, кто решает, поэтому буду рада ребенку любого пола. Самое важное, чтоб это случилось. <…> Я уже ставила карьеру на паузу, а потом жизнь поставила на паузу всех нас, когда началась пандемия. Поэтому я ничего не загадываю. Уверена, все можно совмещать, главное, чтоб не случилось чего-то глобального, что помешает это сделать», - поделилась Савельева.

Полное интервью с Сашей Савельевой читайте на сайте «Страсти».