«Если человек нужен, то заплатят деньги хорошие»: актер Сергей Степин рассказал о гонорарах в театре и кино

Актер Сергей Степин признался, что 90-е годы ему платили в театре так мало, что ему приходилось выживать на эти деньги. Однако сейчас ситуация с гонорарами актерам улучшилась. По его словам, чем более востребован артист, тем больше он стоит. Об этом Степин рассказал в интервью сайту «Страсти».

Степин отметил, что пробиться в кино действительно очень сложно, однако ни в какой профессии карьерный путь не бывает легким.

«Все эти преграды, которые стоят, в частности, у актера на пути, они все на самом деле развивают его профессиональные качества. То есть, развивают определенное упорство, работу над ролью той же самой, чтобы все получилось. Все эти трудности просто необходимы, потому что только на них человек учится, становится более профессиональным», — поделился Сергей.

Сам Степин начинал с малого. В 90-е годы, как оказалось, ему платили такой низкий гонорар, что его еле хватало на жизнь. Это было стимулом для актера развиваться и двигаться дальше.

«Не секрет, что особенно в 90-е годы, когда я работал в театре, было очень сложно выживать. Просто выживать. Сейчас уже, конечно, в театре гораздо больше платят, ну, а в кино тем более. Я не жалуюсь, но дело не в этом. Дело в том, что это опять некий такой показатель нужности актера, потому что, если человек нужен, то заплатят деньги хорошие. Если нет, опять нужна преграда, которую необходимо преодолевать, возрастать в своем профессионализме. Только так», — рассказал артист.

Сейчас в фильмографии Сергея более 200 проектов. Но во многих из них он сыграл второстепенные роли. Степин признался, что это его не расстраивает и никакой нереализованности в карьере он не чувствует.

«Сейчас возраст уже такой, который все-таки подразумевает под собой не первые роли. Ну, если это так, то так. Но, с другой стороны, понимаете, я всегда был готов. Что-то играл первое, что-то играл второе. Наверное, больше реализовался где-то в театре тоже в главных ролях. Поэтому нет, меня это нисколько не смущает. Я готов, а тут уж как судьба», — поделился Сергей.

Интервью с Сергеем Степиным читайте на сайте «Страсти».