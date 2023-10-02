Эскортница Робигуд рассказала, как часто порнозвезды зависимы от наркотиков

Элитная эскортница и актриса фильмов для взрослых Ангелина Робигуд откровенно рассказала о наркотической зависимости, с которой сейчас старается бороться. Употреблять она начала из-за выгорания и уже не смогла остановиться. При этом она не может сказать, что такие проблемы, как у нее, - это частое явление для секс-индустрии.

По словам профессиональной содержанки, порноактрисы и проститутки – обычные люди, поэтому сталкиваются с зависимостями, как и все остальные. Например, сама Ангелина, работая два года в эскорте, не притрагивалась к наркотикам. Так что все зависит от определенной девушки и ее жизненной ситуации.

«Они зависимы в равной мере, как и все остальные люди. Я два года своей деятельности в эскорте ничего не употребляла: ни алкоголь, ни наркотики. Никто меня никогда не заставлял и не принуждал к этому», - рассказала Робигуд.

К слову, сейчас порнозвезда находится в рехабе, где старается справляться с зависимостью. Однако она понимает, что это долгий путь, да и в принципе бывших наркоманов не бывает.

«Наркомания – неизлечимая болезнь, можно лишь долго оставаться в ремиссии, в том числе до конца жизни. Я не считаю постыдным иметь какие-либо заболевания, в том числе алкоголизм или наркоманию. Мы живые люди, а не роботы. Человек не выбирает быть зависимым, он выбирает работать с этим или нет. Да, я зависимый человек, и это обусловлено на уровне генов. И да, я выбираю работать с этим, лечиться», - поделилась с порталом «Страсти» Ангелина.

Кроме лечения, Робигуд переосмыслила в клинике и свою жизнь в принципе, поэтому теперь планирует после выписки отказаться от прежней модели поведения с мужчинами. Теперь ее интересуют крепкие и здоровые отношения, не построенные на сексе.

Полное интервью Ангелины Робигуд о порно, эскорте, зависимости и заработках на сексе читайте на сайте «Страсти».