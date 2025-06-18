«Ему важно это именно самому сделать»: старший сын Такшиной и Антипенко поступает в театральный вуз

Сын актеров Григория Антипенко и Юлии Такшиной решил пойти по стопам звездных родителей и поступить в театральный вуз. По словам артистки, Иван подал документы в пятерку лучших университетов, в которых обучают актерскому мастерству. При этом мама ему совершенно не помогает. Об этом Юлия рассказала в интервью сайту «Страсти».

В 2025 году старший сын Такшиной окончил школу в числе лучших учеников. Как призналась актриса, он давно выбрал будущую профессию, поэтому во время обучения уже играл в театральной студии.

«Он на очень хорошем счету, один из лучших учеников в школе. Мне за него краснеть не приходилось, только благодарности. И каждый раз поражаюсь, за что мне такой ребенок дан прекрасный. В театральную студию при школе он тоже сам поступил, и 5 лет педагоги в нем души не чают и благодарят за Ивана. Он сам находит дело, которым ему нравится заниматься. Он увлекался волейболом, сам освоил гитару. Не было случая, где бы мне нужно было там звонить кому-то, попросить о чем-то», - поделилась Юлия.

По признанию Такшиной, ни она, ни Григорий не помогают Ивану при поступлении. Иван плохо относится к блату и ему важно всего добиваться самому.

«Ему очень важно это именно самому сделать, и я его понимаю, поэтому не мешаю. Если я вмешаюсь, то лишь наврежу ему, мне кажется. Ваня всегда был самостоятельным, всегда против помощи, блата какого-то. Он всегда все делал сам», - отметила актриса.

Иван сейчас полностью погружен в учебу, поэтому ему некогда налаживать личную жизнь. Юлия рассказала, что пока наследник не знакомит ее с потенциальными невестами. Хотя поклонниц у сына актрисы много. В Сети парню часто делают комплименты и говорят, что он похож на отца.

«Насколько я могла Ване показать все минусы профессии, я показала. Как родитель я обязана это делать. Он все это выслушал. Ваня очень умный мальчик у нас, интеллектуально развитый ребенок, поэтому сделал свой вывод. Он уже взрослый, конечно, и я могу только его поддерживать. Я вижу, как он горит, живет этим. Мы с его отцом просто не имеем права говорить Ване не заниматься этим, потому что эта работа несерьезная», - рассказала Юлия.

Полное интервью с Юлией Такшиной читайте на сайте «Страсти».