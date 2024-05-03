«Ему можно все»: продюсер рассказал о покровителях и гонорарах Григория Лепса

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о том, почему певцу Григорию Лепсу сходят с рук все скандалы. Несмотря на то, что он довольно часто срывается на фанатах и попадает в конфликтные ситуации, он не сталкивается с «отменой», и у этого, по словам шоумена, есть причина – могущественные покровители, а также влияние в шоу-бизнесе. Подробности узнал портал «Страсти».

Отметим, что в последний раз Лепс мелькал в скандальной хронике после того, как выкинул телефон фанатки, снимавшей его на концерте в Костроме. А до этого инцидента артист устроил драку в Санкт-Петербурге. По мнению продюсера, в обоих этих случаях вокалиста довели, и он просто сорвался.

«Вы сами должны понимать, что на площадке в Петербурге его довели — это раз. Во-вторых, Григорий Викторович не любит, чтобы его пристально снимали, а девушка не реагировала на его просьбу убрать телефон. Кстати Григорий Викторович подрался в Санкт-Петербурге буквально через, наверное, месяца 2-3 после того, как у нас произошла публичная драка спонтанно. Это было на вечере памяти Пьера Нарцисса из-за его любовницы. Это, как говорится, наши проблемы, косяки, которые, я считаю, тоже не нужно было выносить. Но все мы на ошибках, учимся», - поделился Дворцов.

Сергей подчеркнул, что, несмотря на все свои «закидоны», Лепс был и будет заслуженным и народным артистом. И его «отмены» ждать не стоит, так как ему можно все.

«Он очень тонкий, ранимый человек, и эмоциональные всплески говорят о том, что ему нужно больше отдыхать, проводить время с собой, с семьей. Я его очень люблю, уважаю. Мы много раз пересекались и сотрудничали. Григорий Викторович —это глыба, авторитет. На фоне всех скандалов его могли отменить, но не отменили, потому что он уважаем в шоу-бизнесе, в народе. Артист – это тот же человек, понимаете, который хочет и есть, и пить, и ходить, и гулять, и эмоционировать. Он же не робот, чтобы быть постоянно в тонусе, поэтому у него, к сожалению, произошел сбой, и случается он уже частенько, - отметил Сергей Дворцов. — Что касается его популярности — она была, есть и будет. За Григорием Викторовичем стоят огромнейшие люди, огромная крыша, которые, соответственно, все это дело контролируют, поэтому ему можно все, честно вот скажу. Григорию Викторовичу можно все, но в рамках разумного».

Продюсер также высказался о гонорарах Григория Лепса. По его словам, скандалы, в которые он попадал, никак на них не повлияли. За одно выступление он получает от четырех миллионов рублей.

«У него гонорары достаточно не маленькие, но и не сильно высокие — от четырех миллионов рублей и выше. Все зависит от корпоратива, сольного концерта или же просто выступления на светском мероприятии на территории Москвы, московской области. Даже косяки с его стороны, драки с поклонниками, выяснения отношений не влияют на его гонорары», - подчеркнул эксперт.

По словам Дворцова, на данный момент певец работает над новыми материалами, поэтому фанатам стоит ожидать появления хитов. Однако он также посоветовал Лепсу побольше отдыхать, чтобы не срываться на фанатах и контролировать свое эмоциональное состояние.

«Сейчас Григорий Викторович работает над новым проектом, над новыми песнями, которые он записывает, также трудится на студии звукозаписи. Поэтому у Лепса скоро будет новый старт. Он покажет себя уже в другом амплуа, и, возможно, появятся новые хиты, и мы о них уже скоро услышим, — поделился Дворцов. — К сожалению, когда артист очень много работает, времени на себя не хватает, а это, сами понимаете, эмоции, здоровье. Я считаю, что просто Григорий Викторович переработал, поэтому в ход уже пошли эмоции. Нервная система дала сбой небольшой».

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