«Ему личная жизнь не нужна»: что известно о таинственной девушке Билана, с которой ему приписывают роман

Певец Дима Билан заинтриговал поклонников новым снимком с таинственной незнакомкой, после чего в Сети стали обсуждать, что у него новый роман. Но продюсер Сергей Дворцов заверил, что девушка на снимке не возлюбленная артиста, а актриса из клипа. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Дима предпочитает не афишировать личную жизнь и не появляться на публике с девушками. Поэтому фанатов вокалиста удивило, когда он опубликовал снимок с незнакомкой, на котором обнимал ее. Кадр был сделан в Венеции, и некоторые предположили, что за границей Билан просто снимал новый клип. Это подтвердил и продюсер Дворцов.

«Я предполагаю, что это девушка для нового клипа. Зная Диму, ему личная жизнь не нужна. Он человек творческий и живет музыкой», — заявил продюсер.

По словам Сергея Дворцова, Дима полностью погружен в свою карьеру, поэтому ему нет дела до романтических отношений. Продюсер отметил, что Билан востребован в шоу-бизнесе и гонорары у него довольно большие.

«Гонорары от 2,5 млн рублей и выше», — подчеркнул Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, как живет Михаил Ефремов после освобождения из колонии.