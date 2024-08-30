Эмин Агаларов выпустил новый альбом

Известный певец Эмин Агаларов представил новый студийный альбом «Столько лет спустя». Премьера пластинки состоялась 30 августа на всех музыкальных платформах.

В трек-лист лонгплея вошли 13 композиций, в том числе новые композиции — «Снишься» и «Каменное сердце». Среди синглов, которые уже знакомы слушателям, стоит отметить «Океан» и «Давай обнулим». Также в пластинку вошли дуэты со Стасом Михайловым, Михаилом Задориным, Тимуром Темировым и Эллаи.

Как рассказали представители артиста, название проекта выбрано не случайно. Ведущей в альбоме стала одноименная баллада на тему любви, способной преодолевать все преграды.

«Это лето действительно получилось довольно продуктивным в плане музыки, поэтому захотелось объединить всю работу в один легкий и душевный альбом. Надеюсь, он поможет вам почувствовать что-то особенное. Спасибо всем авторам, а также артистам, моим друзьям, с которыми мы записали фиты», — прокомментировал выход альбома Эмин.

Ранее Эмин Агаларов показал свою элитную виллу в Баку на берегу моря.