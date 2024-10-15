«Ем мало»: SHAMAN рассказал про питание раз в день

Певец SHAMAN рассказал, что достаточно мало ест. Обычно это случается раз в день – иногда добавляется перекус. Подробностями артист поделился на гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта». На мероприятии, которое прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер, присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты отметили, что в детстве Ярослав Дронов (настоящее имя певца, прим. «Страсти») был «достаточно пухленьким», прогуливал физкультуру и на «вы» относился к спорту. Репортеры интересовались, как обстоят дела со спортом сейчас.

Певец ответил: «Ничего не изменилось. На концертах идет двухчасовое кардио, если кто видел: постоянно бегаю туда-сюда. Это раз. Ну и второе – ем достаточно мало. Если это тур, то просыпаешься в отеле, порой не завтракаю, чайку-водички попил и поехал на площадку проверять звук. Перед концертом есть нежелательно: это примерно как поесть и на беговую дорожку пойти. Тяжело будет. После концерта можно что-то и поесть. Получается, что ем один раз в день либо один раз в день и какой-нибудь перекус».