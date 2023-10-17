«Фиксация на детских обидах»: психолог объяснила, почему Анисина простила измену Джигурды
Психолог Мирная объяснила, почему Марина Анисина простила измену Никиты Джигурды.
© Starface.ru
В отношениях Марины Анисиной и Никиты Джигурды начался кризис. По данным издания StarHit, фигуристка застала супруга за изменой. Однако артист нашел выход из ситуации, обвинив своего директора в подставе. Анисина поверила словам Джигурды, простила ему предательство и подала в суд на его помощника. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная объяснила, что заставило спортсменку закрыть глаза на измену мужа.
Отношения с папой
По словам эксперта, чтобы объяснить поступок Марины, нужно проанализировать ее отношения с отцом. В интервью для «7Дней.ru» фигуристка призналась, что папа ушел из семьи к другой женщине. После этого она «перестала существовать» для мужчины.
«В этой ситуации есть два пути: прожить свой опыт, принять выбор отца. Самостоятельно «взрастить» в себе те мужские качества и эмоции, которых не хватило в детстве. Одним словом — найти отцовскую опору в себе. Либо — зафиксироваться на детских обидах, сделав из папы запретную тему для себя и даже для своих детей. Мы видим, что Марина пошла по второму пути», — высказалась психолог.
Инна Мирная
Психолог
Мнение Инны подтверждают слова Анисиной. В далеком прошлом она призналась, что не хочет общения детей с их дедушкой. Из-за обид на отца фигуристке сложно построить здоровые отношения с мужчиной.
«С одной стороны, она будет избегать близости. Мы знаем, что пара часто жила на две страны. Вредные привычки Джигурды — это еще один способ для Марины «не быть в контакте» с мужем. Вроде, он физически есть, но на самом деле его нет рядом. С другой стороны, женщина ищет в мужчине заботу, ласку, внимание. Этого ей не хватило в детстве от отца», — поделилась мнением эксперт.
Инна Мирная
Психолог
По словам спортсменки, за внешней эпатажностью Никиты скрывается чуткий романтик. Именно этим он ее и покорил.
«Ей не нужна духовная близость. Анисина вполне может прощать измены. Наличие других женщин, возможно, не играет для нее никакой роли. Не забываем, что для каждого человека свой порог допустимого в отношениях», — резюмировала психолог.
Инна Мирная
Психолог