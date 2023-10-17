«Фиксация на детских обидах»: психолог объяснила, почему Анисина простила измену Джигурды

В отношениях Марины Анисиной и Никиты Джигурды начался кризис. По данным издания StarHit, фигуристка застала супруга за изменой. Однако артист нашел выход из ситуации, обвинив своего директора в подставе. Анисина поверила словам Джигурды, простила ему предательство и подала в суд на его помощника. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная объяснила, что заставило спортсменку закрыть глаза на измену мужа.

Отношения с папой

По словам эксперта, чтобы объяснить поступок Марины, нужно проанализировать ее отношения с отцом. В интервью для «7Дней.ru» фигуристка призналась, что папа ушел из семьи к другой женщине. После этого она «перестала существовать» для мужчины.