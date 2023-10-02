Элитная эскортница раскрыла, сколько девушки зарабатывают в порно и за ночь

Элитная эскортница Ангелина Робигуд рассказала в интервью порталу «Страсти», какие суммы получают российские проститутки за ночь с клиентом и можно ли это сравнить с зарплатой в порно. Сама она работает в сфере интим-услуг с 18 лет и успела сняться с нескольких фильмах для взрослых.

Как призналась Ангелина, по заработкам работа в порно-индустрии не сравнится с «заказами». Дело в том, что эскортницы получают те же деньги, что и актрисы, только тратят на секс не весь день, а шесть часов.

«Эскорт прибыльнее. В порно гонорары примерно соразмерны с тем, сколько девушки зарабатывают за час или встречу, которая будет длиться намного меньше, чем съемочный день», - рассказала Робигуд.

Когда девушка только начала работать в эскорте, она уже заработала 100 тысяч рублей за секс. Потом постепенно ценник стал подниматься.

«Когда решила вершины покорять, максимально было 150 000 за час-два, а за ночь 450 000. В последнее время у меня 80 000 за 1-2 часа, а за ночь 250 000. Это в среднем 6-7 часов, чаще обозначается как 6 часов», - поделилась Ангелина и добавила, что самая большая сумма, которую она получала за встречу с мужчиной, - это 1,5 млн.

Такие большие деньги, по словам Робигуд, получают не все эскортницы, а только так называемые элитные. Хотя сама она не любит это название, так как считает, что оно приравнивает девушек к вещам.

«Где-то ниже 15 000 в час уже не считается элитной девушкой. Есть девочки, которые работают через менеджеров. Такие встречи стоят 2000$ в час. То есть это размытое понятие, для меня оно глупое. Потому что все любят называть себя элитными, а по факту девушка абсолютно необразованная, у нее неграмотная речь, никакого кругозора. Я считаю, что больше подходят понятия интеллигентная, образованная, интересная девушка. Элитной может быть сумка, это больше про вещи. Я себя не рассматриваю как вещь, и в принципе никакую девушку в сфере интим услуг не нужно приравнивать к вещи», - рассказала Ангелина.

Интервью с Ангелиной Робигуд о съемках в порно, наркозависимости и «папиках» читайте на сайте «Страсти».