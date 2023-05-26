Элайнеры или брекеты: ортодонт Еникеева о плюсах и минусах каждой установки
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Для выравнивания зубов в стоматологии используют два самых популярных типа конструкций: элайнеры и брекеты. Узнали у врача-ортодонта Анны Еникеевой, какая стоматологическая установка лучше и эффективнее.
Брекеты: плюсы и минусы
Брекет-системы состоят из небольших замочков, соединенных дугой. Это несъемные конструкции, требующие к себе большего внимания в плане гигиены после каждого приема пищи. С помощью них можно исправить скученность, вернуть зубам ровное положение, развернуть требуемые единицы и убрать промежутки в зубном ряду. Главный эффект достигается с помощью металлической дуги, которая за счет давления и формы памяти дуги постепенно возвращает зубы к правильному и ровному состоянию. При использовании данной системы пациентам необходимо посещать специалиста примерно один раз в 2-4 недели, чтобы он менял дугу и проводил коррекцию. В среднем брекеты могут носить от 1 года до 3 лет в зависимости от конкретной ситуации.
Плюсы брекет-систем:
• справляются с самыми запущенными случаями, воздействуя на проблемные участки сильнее, чем элайнеры
• подходят детям и взрослым практически в любом возрасте
• применяют для значительных перемещений зубов, что очень помогает людям с серьезными дефектами.
Минусы брекетов:
• постоянное использование без возможности снимать конструкции
• заметны окружающим, что может вызывать дискомфорт и стеснение
• риск травмировать слизистую выше, чем при элайнерах
• нужно соблюдать особую диету, чтобы не повредить конструкцию.
Элайнеры: плюсы и минусы
Элайнеры представляют собой более удобный и комфортный аналог брекет-систем. Это прозрачные съемные конструкции, которые можно снимать во время приема пищи. По механике воздействия они отличаются от брекетов тем, что направлены на одновременное смещение и вращение зубной единицы за счет ее плотного обхвата. Вот почему лечение проблемы при выборе этой конструкции происходит быстрее, чем у брекетов на 30%. Данные конструкции сделаны из специального пластика, который безопасен для слизистой и не травмирует десны. При элайнерах риск спровоцировать развитие кариеса, как при брекетах, минимален. Указанную установку носят примерно столько же времени, сколько и брекеты, однако с ними не надо так часто посещать доктора, визиты к специалисту обычно раз в 3-4 месяца.
Плюсы элайнеров:
• эстетика – прозрачные конструкции практически незаметны на зубах, поэтому пациенты не стесняются носить их так, как брекеты.
• установки можно снимать. элайнеры удобны в исправлении менее запущенных ситуаций или коррекции нескольких единиц
• комфортны в использовании
• достаточно носить 22 часа в сутки.
• не требуется строгая гигиена и практически не нарушается дикция, как в случае с брекетами.
• визуальное представление конца лечения – как будут стоять зубы, когда лечение будет окончено.
Минусы элайнеров:
• не такая высокая эффективность, как у брекет-установок в отношении к серьезным проблемам
• не подходят детям до семи лет и предпочтительны для более взрослого возраста.
• не желательны пациентам, которые не отличаются любовью к строгим правилам и забывают надевать конструкции вовремя, тем самым увеличивая срок лечения.
Что дороже и что выгоднее?
При выборе элайнеров и брекетов нет существенной разницы в цене. Иногда элайнеры оказываются более выгодным решением. Если говорить об импортных каппах, то зачастую пациентам нет смысла переплачивать за бренд, поскольку бюджетные отечественные производители решают проблемы ничуть не хуже.
Анна Еникеева
Врач-ортодонт клиники «Импланмастер»
Что же выбрать: элайнеры и брекеты
Решающее значение при выборе имеет консультация специалиста. Именно он подскажет пациенту самый оптимальный вариант. Если речь идет о незначительных нарушениях, разумнее ставить элайнеры, отталкиваясь от возрастного фактора. В более сложных ситуациях устранить дефект смогут только брекеты., заключила специалист.
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