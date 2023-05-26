Элайнеры или брекеты: ортодонт Еникеева о плюсах и минусах каждой установки

Для выравнивания зубов в стоматологии используют два самых популярных типа конструкций: элайнеры и брекеты. Узнали у врача-ортодонта Анны Еникеевой, какая стоматологическая установка лучше и эффективнее.

Брекеты: плюсы и минусы

Брекет-системы состоят из небольших замочков, соединенных дугой. Это несъемные конструкции, требующие к себе большего внимания в плане гигиены после каждого приема пищи. С помощью них можно исправить скученность, вернуть зубам ровное положение, развернуть требуемые единицы и убрать промежутки в зубном ряду. Главный эффект достигается с помощью металлической дуги, которая за счет давления и формы памяти дуги постепенно возвращает зубы к правильному и ровному состоянию. При использовании данной системы пациентам необходимо посещать специалиста примерно один раз в 2-4 недели, чтобы он менял дугу и проводил коррекцию. В среднем брекеты могут носить от 1 года до 3 лет в зависимости от конкретной ситуации.

Плюсы брекет-систем:

• справляются с самыми запущенными случаями, воздействуя на проблемные участки сильнее, чем элайнеры

• подходят детям и взрослым практически в любом возрасте

• применяют для значительных перемещений зубов, что очень помогает людям с серьезными дефектами.

Минусы брекетов:

• постоянное использование без возможности снимать конструкции

• заметны окружающим, что может вызывать дискомфорт и стеснение

• риск травмировать слизистую выше, чем при элайнерах

• нужно соблюдать особую диету, чтобы не повредить конструкцию.

Элайнеры: плюсы и минусы

Элайнеры представляют собой более удобный и комфортный аналог брекет-систем. Это прозрачные съемные конструкции, которые можно снимать во время приема пищи. По механике воздействия они отличаются от брекетов тем, что направлены на одновременное смещение и вращение зубной единицы за счет ее плотного обхвата. Вот почему лечение проблемы при выборе этой конструкции происходит быстрее, чем у брекетов на 30%. Данные конструкции сделаны из специального пластика, который безопасен для слизистой и не травмирует десны. При элайнерах риск спровоцировать развитие кариеса, как при брекетах, минимален. Указанную установку носят примерно столько же времени, сколько и брекеты, однако с ними не надо так часто посещать доктора, визиты к специалисту обычно раз в 3-4 месяца.

Плюсы элайнеров:

• эстетика – прозрачные конструкции практически незаметны на зубах, поэтому пациенты не стесняются носить их так, как брекеты.

• установки можно снимать. элайнеры удобны в исправлении менее запущенных ситуаций или коррекции нескольких единиц

• комфортны в использовании

• достаточно носить 22 часа в сутки.

• не требуется строгая гигиена и практически не нарушается дикция, как в случае с брекетами.

• визуальное представление конца лечения – как будут стоять зубы, когда лечение будет окончено.

Минусы элайнеров:

• не такая высокая эффективность, как у брекет-установок в отношении к серьезным проблемам

• не подходят детям до семи лет и предпочтительны для более взрослого возраста.

• не желательны пациентам, которые не отличаются любовью к строгим правилам и забывают надевать конструкции вовремя, тем самым увеличивая срок лечения.

Что дороже и что выгоднее?