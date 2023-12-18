Эксперт по недвижимости Жиганова: 5 вариантов сэкономить на покупке квартиры

Приобретение квартиры является очень важным и дорогостоящим делом, но даже здесь можно найти способы немного сэкономить на покупке. Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова рассказала порталу «Страсти» о неочевидных вариантах, которые помогут сохранить деньги.

1. Привлекательные предложения от застройщиков

По словам специалиста, речь идет о «сезонных» скидках, которые чаще всего предлагаются застройщиками весной. Летом строительство домов идет активнее, чем в другое время года, а это значит, что компаниям требуется больше свободных средств для оборота. Вот почему весной покупатели могут неплохо сэкономить на покупке квартиры (примерно до 10%, что составляет от 500 до 700 тысяч рублей). Стоит учитывать, что обычно подобные варианты практикуют в регионах.

2. Недостатки квартиры

Многие люди осведомлены, что некоторые скидки можно получить при приобретении квартир, располагающихся на первом или последнем этажах. Однако мало кто знает, что на снижение цены стоит рассчитывать и при покупке квартиры на 13-м этаже.

«Здесь покупателям рекомендуется настаивать на пятипроцентной скидке, которая по столичным ценам составит около 400 тысяч рублей, что весьма неплохо. Торговаться можно и при обнаружении таких недостатков, как приближенность к лифту, окна, смотрящие на угол дома, на разгрузочную площадку (когда на первом этаже располагается продуктовый магазин) или на шумную трассу», - поясняет Жиганова.

3. Приобретение совместно с парковкой

Если вместе с квартирой вы планируете приобрести парковочное место для автомобиля, обязательно поднимите вопрос о скидке, советует эксперт. Такой вариант дает покупателям около 20% снижения цены на место для машины. Здесь стоит использовать небольшую хитрость: при осмотре квартиры не говорите о своих намерениях относительно парковки заранее.

Лучше поднять эту тему позднее, поинтересовавшись, можно ли рассчитывать на скидку при вашем согласии приобрести жилье. С большой долей вероятности продавец пойдет навстречу, чтобы не срывать предстоящую сделку.