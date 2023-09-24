Эксперт по недвижимости Сибилев: Москва VS Дубай – где лучше жить и инвестировать

Дубай и Москва — два крупнейших города с хорошими перспективами для жизни и инвестиций. Дмитрий Сибилев, эксперт по недвижимости в России и за рубежом с 12-летним опытом, основатель агентства недвижимости ONEPLACE, рассказал порталу «Страсти», в каком городе выгоднее вкладывать в квадратные метры и где при этом лучше проживать.

Дубай

Дубай расположен на берегу Персидского залива. Это мегаполис с удобной инфраструктурой, высоким уровнем безопасности и теплым климатом. Город имеет уникальную социальную среду за счет большого количества экспатов из разных стран. Жить в Дубае достаточно дорого: это один из самых «богатых» городов мира, поясняет эксперт.

Инвесторов здесь привлекают экономические условия:

• курс местной валюты (дирхама) стабилен по отношению к доллару

• нет налогов на имущество и доходы

• высокие стоимость аренды и спрос на нее, что позволяет получать хороший доход. Ставки в три раза выше московских, и объект может приносить прибыль ~10% годовых.

Москва

Москва – столица и финансовый центр России, где сосредоточена бóльшая часть бизнеса. Здесь хорошо развит транспорт, здравоохранение и образование. Москва тоже считается дорогим городом, но при высокой стоимость жизни она все еще остается в 2-3 раза дешевле, чем в Дубае.

Для инвесторов столица предлагает:

• разнообразие вариантов от элитных апартаментов до жилья среднего класса

• ежегодный рост стоимости квартир для сдачи в аренд или продажу

• при рассрочке покупатель не зависит от курса валюты.

Однако ежемесячная арендная плата здесь гораздо меньше по сравнению с Дубаем, поэтому окупаться объект будет дольше.

Обязательно ли вкладывать в недвижимость там, где постоянно проживаешь?

По мнению эксперта, при выборе места для жизни важно слушать себя: где вам комфортно и где вы счастливы, даже если «город мечты» не привлекателен для инвестиций.

Для капиталовложения, напротив, нужно выбирать то, что принесет высокий и постоянный доход.

Россияне беспокоятся о том, что делать с международными переводами в условиях ограничений и как удаленно распоряжаться жильем. По словам Дмитрия Сибилева, выстраивать свою жизнь вокруг инвестиционного объекта – плохая идея.

Сейчас все еще много возможностей для переводов между счетами в разных странах, а постобслуживание многие покупатели доверяют местным агентам. Представитель берет на себя получение ключей, сдачу в аренду, внесение платежей по рассрочке, передачу документов между застройщиком и клиентом и др.

Важно, чтобы брокер был надежным и работал в компании с лицензией. Так можно быть уверенным, что агент не уедет внезапно в другую страну, а будет вести сделку от начала и на протяжении всех этапов, включая период рассрочки и обслуживания апартаментов.