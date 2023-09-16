Эксперт по недвижимости Сибилев: как покупка зарубежных апартаментов влияет на психику

Приобретение иностранной собственности – серьезная сделка, которая требует вложений: как денежных, так и эмоциональных. Эксперт по недвижимости в России и за рубежом с 12-летним опытом, основатель агентства недвижимости ONEPLACE Дмитрий Сибилев рассказал порталу «Страсти», когда покупка квартиры в другой стране дарит уверенность, а когда может стать источником стресса.

«Владение своим жильем вызывает чувство финансовой безопасности и удовлетворения. Люди могут испытывать счастье от возможности воплотить свои мечты в реальность. Однако, иногда сделка может привести к тревоге, страху совершить ошибку и понести денежные потери, так как предполагает трату значительного капитала и работу с незнакомыми процессами, правилами и рисками», - поясняет эксперт.

Сибилев отмечает: главная причина негативных последствий – ложная цель. Человек увидел рекламу, поверил обещаниям и вложил деньги, глядя на других «счастливых обладателей» заграничных квартир.

Часто такие решения принимаются без аналитики и продуманной стратегии. Покупают быстро, на первые заработанные средства или в рассрочку. К сожалению, сейчас довольно много агентов по недвижимости, которые являются новичками. Их цель – только продать, они не дают клиенту четкий план действий.

Поспешная сделка приводит к растерянности. Люди не понимают, что дальше делать с объектом, как им управлять, какие налоги платить. Они не знают, за сколько можно сдавать апартаменты в аренду и как проследить за добросовестностью арендаторов. Все это осложняется незнанием местной правовой системы и языка.

По словам эксперта, людей подкупает реклама о «лучших инвестициях», но часто проект оказывается невыгодным. Брокер, который продал недвижимость, к моменту сдачи дома может уже жить в другой стране, так как многие приезжают не для долгосрочной работы, а просто «попробовать». При этом даже не у каждого застройщика есть отдел по обслуживанию клиентов. Так новоиспеченный собственник остается наедине со своей покупкой и незнакомой рыночной системой.

Нередко именно в этот момент человеком начинает управлять стресс и тревога.

«Если вы не планируете жить в стране и самостоятельно управлять купленной недвижимостью, важно приобретать объект у надежного партнера – того, кто будет сопровождать вас на всех этапах инвестиционной стратегии: от выбора объекта до распоряжения», - советует специалист.

При серьезном подходе иностранная собственность дарит чувство спокойствия, ведь недвижимость – это актив и гарант финансовой безопасности. Кроме того, это декомпозиция инвестиционного портфеля – ваш капитал будет представлен в разных валютах.