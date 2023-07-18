Эксперт по инфобизнесу Белякова: стоит ли запускать блог в 2023 году и сколько можно заработать

Ведение блога – уже давно не хобби, а полноценная профессия. Однако, чтобы добиться успеха в медиапространстве, нужно приложить немало усилий. Стоит ли заводить блог в 2023 году и на какой доход можно рассчитывать? На эти вопросы порталу «Страсти» ответила блогер, эксперт по инфобизнесу, коуч Юлия Белякова.

А начинать не поздно?

По мнению Юлии Беляковой, конкуренция в мире бллогинга всегда была, есть и будет, как и в любой другой профессии. Новые блогеры появляются ежедневно. Можно ли говорить, что каждого из них ждет успех? Однозначно нет. Одному не хватит личностных качеств, необходимых публичному человеку, другому знаний и навыков, а третьему, элементарного терпения. Но, если построить грамотную стратегию, генерировать качественный контент, уважать интересы своей аудитории, то и результат не заставит себя долго ждать.

Эра маленьких блогов

Чтобы получать хороший доход с блога необязательно иметь огромную аудиторию. Гораздо важнее обладать определенной экспертностью. И здесь речь идет не только об образовании, но и об опыте, который будет полезен другим. К примеру, можно быть колористом и в блоге делиться с девушками секретами ухода за волосами. А можно направить внимание на своих коллег и обучать техникам окрашивания. И в том, и в другом случае свой опыт можно успешно монетезировать.

«У блогера с аудиторией 1000 человек ежедневно следят за сторис сто-двести. На первый взгляд кажется, что это очень мало, но попробуйте представить их перед собой. И это подписчики максимально лояльные к блогеру, они готовы идти за ним и покупать его продукты. Ведите блог так, будто ваша аудитория уже сейчас миллион: снимайте интересные сторис, рилс, подключайте все доступные инструменты продвижения и не выпадайте из ведения контента. В этом секрет успеха», - считает Юлия Белякова.

Сколько можно заработать

Блогер – та профессия, в которой не существует потолка заработка. Возьмем двух экспертов из одной ниши: первый будет зарабатывать сто тысяч рублей, а второй миллион, и между ними огромная пропасть. Так получается, потому что их отличает ряд личных качеств и навыков. Один проактивный, вовлекает аудиторию в контент, ходит на мероприятия и формирует свое окружение из успешных людей, второй стесняется и боится продавать свои услуги.