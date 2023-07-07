Все богатые делают это: названы правила, которые приблизят вас к успеху
Психолог Роберт Оксузян перечислил правила, которые приблизят вас к богатству .
Фото: freepik
В современном мире термин «мышление бедного и богатого» с каждым днем становится популярнее. Существует ли на самом деле стратегия по привлечению финансов? Возможно ли развить в себе особый вид восприятия реальности? Об этом издание «Страсти» узнало у психолога Роберта Оксузяна.
По словам эксперта, любой человек строит жизнь на основе внутренних убеждений. Пока богатый утверждает, что он сам вершит свою судьбу, бедный предпочитает придерживаться принципа: «От меня ничего не зависит».
«Мышление богатого человека всегда настроено на возможности, бедные, в свою очередь, зациклены на препятствиях. Как видите, взгляд на жизнь финансово успешных людей шире: они замечают многое из того, что для бедных просто не существует», — высказался эксперт.
Роберт Оксузян
Психолог
Нередко менее обеспеченные люди проявляют зависть к успеху других, и тем самым они блокируют в себе денежную энергию.
Как начать работать со своим мышлением?
Важно понимать: то, что вы проецируете во внешний мир, то и отражается в вашу реальность. Если вы мыслите как бедный человек, то вы притягиваете к себе ситуации, связанные с бедностью, а не с богатством. В данном случае необходимо работать со своим бессознательным. Ваше богатство начинается у вас внутри и, прежде всего, в голове.
«Ваша задача: скорректировать мысли и отношение к внешнему пространству. Хотите стать богатым — готовьтесь не только много работать, но еще и полностью перепрошить свое сознание. Если хотите серьезные изменения в жизни, вам предстоит глобальная внутренняя проработка сознания и изменение ваших глубинных процессов», — пояснил специалист.
Роберт Оксузян
Психолог
Также важно управлять своим фокусом внимания, потому что от него зависят ваши мысли и действия. В работе с финансовым благосостоянием — это одна из ключевых идей, ведь именно внимание направляет наш фокус, который по факту определяет нашу окружающую реальность.
«К этому нужно подключать и работу со своей внутренней энергией. Например, начинать прорабатывать два энергетических центра в вашем теле. Это Муладхара и Манипура-чакры, которые отвечают за деньги в нашей проявленной реальности», — считает Роберт.
Роберт Оксузян
Психолог
Хорошо работают медитации на деньги и на удачу. Также можно ходить к психологу на проработку ограничивающих установок и денежных сценариев.