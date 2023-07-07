Все богатые делают это: названы правила, которые приблизят вас к успеху

В современном мире термин «мышление бедного и богатого» с каждым днем становится популярнее. Существует ли на самом деле стратегия по привлечению финансов? Возможно ли развить в себе особый вид восприятия реальности? Об этом издание «Страсти» узнало у психолога Роберта Оксузяна.

По словам эксперта, любой человек строит жизнь на основе внутренних убеждений. Пока богатый утверждает, что он сам вершит свою судьбу, бедный предпочитает придерживаться принципа: «От меня ничего не зависит».