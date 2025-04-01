Эксперт моды Люси Пылаева объяснила возвращение тренда на трусы поверх штанов

Почему же это стало популярным?

1. Возвращение эстетики 2000-х. Мода циклична, и тренды Y2K снова на пике популярности. Трусы поверх одежды идеально вписываются в эту эстетику благодаря своей провокационности и яркости.

2. Переосмысление интимного. Нижнее белье давно перестало быть только функциональной частью гардероба. Корсеты, чулки, шорты-панталоны и кружевные бра все чаще становятся элементами повседневных образов.

3. Влияние подиумов. Бренды, такие как Miu Miu, Versace и Ferragamo, активно продвигают идею белья напоказ. На показах можно увидеть трусы поверх колготок или даже вместо юбок. Это стало символом смелости и свободы самовыражения.

Если вы хотите попробовать этот тренд, важно соблюдать баланс между дерзостью и стилем. Во-первых, необходимо сочетать его с базовыми вещами - наденьте трусы поверх строгих брюк или длинной футболки. Это добавит вашему образу оригинальности без излишней экстравагантности.

Можно поиграть с текстурами. Кружевные элементы или яркие ткани трусов могут стать акцентом вашего наряда.

Не забывайте про аксессуары. Пояса для чулок или декоративные элементы на нижнем белье могут дополнить общий образ.