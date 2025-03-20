Стилист Пылаева указала на актуальные тенденции в образах Погребняк и Мамаевой
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13 марта в Москве прошел показ Александра Рогова, на котором собрались все первые модники столицы. Показ посетила стилист Люси Пылаева, недавно получившая премию от Fashion TV «100 самых стильных 2025». Для сайта «Страсти» она разобрала образы стилиста Сергея Зверева, а также блогеров Марии Погребняк и Аланы Мамаевой.
Сергей Зверев: сценический максимализм
Образ Сергея Зверева на Московской неделе моды скорее отражает его индивидуальный стиль, чем современные модные тренды. В его аутфите акцент сделан на театральности, эксцентричности и эпатаже, что давно стало его визитной карточкой.
Черный цвет играет ключевую роль в создании драматического стиля. Это классический выбор для вечерних мероприятий, который подчеркивает элегантность и статус. Широкие брюки и объемный верх с акцентом на плечи создают пропорции, которые визуально выделяют фигуру. Такой силуэт характерен для сценических образов Зверева. Блестящие пайетки и объемные декоративные элементы создают эффект роскоши и драматизма, однако эти решения не являются новаторскими или актуальными в контексте текущих модных тенденций, заметила эксперт.
Современная мода все чаще обращается к минимализму, утонченности и функциональности, а также к переосмыслению классических форм в более расслабленном ключе. Этот образ, наоборот, полностью погружен в эстетику максимализма и сценической выразительности. Крупный бант, объемные текстуры и блестящий цилиндр - это элементы, которые подчеркивают уникальность наряда, но не перекликаются с трендами на лаконичность и экологичность материалов.
Таким образом, костюм Зверева это яркое заявление о его личности и стиле, которое выходит за рамки модных тенденций. Это скорее способ самовыражения, чем попытка соответствовать актуальным веяниям индустрии. Однако такой наряд идеально подходит для Московской недели моды, ведь здесь ценятся смелость и индивидуальность. Сергей Зверев остается верен своему фирменному стилю, привлекая внимание публики и подчеркивая свою уникальность на фоне других гостей показа.
Люси Пылаева
Стилист
Мария Погребняк: минимализм с характером
Монохромные образы в нейтральных оттенках сейчас на пике популярности, а бежевый total look - это всегда про дорогой минимализм и актуальность. Такой образ демонстрирует баланс между женственностью и дерзостью.
В качестве верхней одежды Маша выбрала кроп-куртку на молнии с четкой формой. Структурированные силуэты и укороченные вещи остаются в топе, ведь они отлично подчеркивают фигуру и делают образ более собранным. Очень гармонично с таким верхом смотрятся брюки с высокой посадкой, украшенные металлическими люверсами. Металлические детали — один из главных акцентов сезона. А люверсы добавляют образу остроты и делают минималистичный лук интереснее.
Для завершения своего свежего бежевого аутфита бизнесвумен выбрала массивные ботинки в тон наряда. Массивная обувь уже несколько сезонов держится на вершине трендов, отлично контрастируя с женственными элементами.
Люси Пылаева
Стилист
Люксовые акценты играют большую роль в образе Марии. Во-первых, это мини-сумка от Dior с золотой фурнитурой. Она завершает образ и добавляет нотку элегантности. Стильные очки, предположительно, от бренда Versace. Крупные оправы и логомания снова в тренде, они добавляют загадочности и премиальности.
В этом образе нет мелочей! Ухоженные волосы с идеальной укладкой придают дополнительный шарм и завершенность. На руке Маши мы видим кольцо с крупным бриллиантом, которое является прекрасным завершением образа, украшение подчеркивает его лаконичность, говорит эксперт.
Мария идеально чувствует баланс между минимализмом и трендовыми деталями. Лук выглядит актуально, дорого и стильно.
Алана Мамаева: расслабленная элегантность в стиле oversize
Алана выбрала расслабленный и одновременно утонченный белоснежный образ, который выглядит свежо и современно благодаря интересным деталям и многослойности.
Oversize-комбинезон прекрасно сидит на Алане, свободные силуэты сейчас максимально актуальны. Это комфортно, стильно и соответствует духу времени. В качестве верхней одежды модель выбирает длинный плащ карамельного оттенка с прозрачными вставками. Такие вставки добавляют образу многослойности, сочетание разных текстур и материалов — один из ключевых приемов этого сезона, рассказала Пылаева. Необычное сочетание текстур делает образ многослойным и визуально сложным. Белоснежные образы выглядят эффектно, дорого и всегда привлекают внимание.
Обувь в этом аутфите представлена высокими белыми ботинками на массивной подошве. Что продолжает тему грубой обуви, как и в образе Маши, добавляя практичности и стиля одновременно. Такая обувь идеально вписывается в современные тенденции, добавляя практичности даже самым элегантным лукам.
Люси Пылаева
Стилист
Сумка Birkin от французского дома моды Hermès светлого оттенка с золотистой фурнитурой - это культовый люксовый аксессуар, который завершает образ и подчеркивает премиальность. Такая вещь всегда актуальна и мгновенно поднимает уровень любого образа.
Алана отлично справилась с многослойностью и oversize-трендом, заключила эксперт. Образ смотрится свежо и современно, хотя ему немного не хватает яркого акцента для полной завершенности.
Образы Марии и Аланы отлично отражают актуальные тенденции 2025 года: нейтральные монохромные палитры; массивная обувь; многослойность; люксовые аксессуары как ключевые акценты.
Мария выбрала более структурированный минимализм с дерзкими деталями, а Алана сделала ставку на комфортный oversize с игрой текстур. Оба подхода актуальны и заслуживают высокой оценки за грамотное сочетание трендов и индивидуального стиля. Эти аутфиты - настоящая квинтэссенция современного стиля, где каждая деталь играет свою важную роль!
Люси Пылаева
Стилист