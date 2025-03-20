Стилист Пылаева указала на актуальные тенденции в образах Погребняк и Мамаевой

13 марта в Москве прошел показ Александра Рогова, на котором собрались все первые модники столицы. Показ посетила стилист Люси Пылаева, недавно получившая премию от Fashion TV «100 самых стильных 2025». Для сайта «Страсти» она разобрала образы стилиста Сергея Зверева, а также блогеров Марии Погребняк и Аланы Мамаевой.

Сергей Зверев: сценический максимализм

Образ Сергея Зверева на Московской неделе моды скорее отражает его индивидуальный стиль, чем современные модные тренды. В его аутфите акцент сделан на театральности, эксцентричности и эпатаже, что давно стало его визитной карточкой.