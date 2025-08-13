Экс-звезда «Дома-2» Лымарь сообщила о новой работе напавшего на нее массажиста

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь рассказала, что массажист, который напал на нее в июне, мог найти новую работу в Москве. По словам девушки, с ней связались коллеги мужчины, которые обеспокоены за свою безопасность. Об этом она сообщила сайту «Страсти».

Как утверждает Дарья, она пострадала во время свидания с массажистом, за которое должна была получить 200 тысяч рублей. Сначала все шло хорошо, но в квартире мужчина резко изменился. Лымарь поделилась, что он угрожал ей убийством, говорил, что расчленит и скормит своей собаке. Спастись ей удалось только через окно — девушка прыгнула со второго этажа, приземлившись на трубы.

«Я сломала позвоночник, ноги, грудную клетку. Также у меня черепно-мозговая травма. Я очень боялась, что он выбежит. Он хотел меня убить — держал нож и бежал за мной. Единственное, о чем я на тот момент молила Бога, чтобы он не прыгнул за мной. Соседи оказались рядом, все сбежались, начали кидать мне подушки, одеяла. Сразу же приехала полиция, и его в голом виде вывели на улицу, но я уже этого не видела, так как была в скорой. Об этом мне рассказал сотрудник позже», — рассказала Дарья.

После произошедшего экс-звезда телестройки связалась с подругой Юлией, которая познакомила ее с нападавшим. Девушка призналась, что на работе мужчина вел себя адекватно и показывал себя только с хорошей стороны. Из расписания СПА-центра, в котором работал мужчина, после свидания с Лымарь его убрали. Однако с Дарьей связались предполагаемые новые коллеги массажиста. Они рассказали, что его вязли на работу в другой комплекс.

Отметим, что адвокат Дарьи Лымарь Дмитрий Клинков в разговоре с сайтом «Страсти» отметил, что ему неизвестно, где сейчас находится подозреваемый.

«Даша хочет избрания меры пресечения в отношении подозреваемого в виде ареста и содержания под стражей, чего я, конечно, и буду добиваться. О месте нахождения подозреваемого и его судьбе мне в настоящий момент ничего неизвестно», — сообщил юрист.

Интервью с Дарьей Лымарь читайте на сайте «Страсти».