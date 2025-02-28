Экс-участник «Премьер-министра» Джейсон рассказал, почему ушел из группы в 2005 году. Об этом стало известно «Страстям».

Бывший участник группы «Премьер-министр» Пит Джейсон в 2005 году покинул коллектив. Тогда ходили слухи, что певец рассорился с продюсером группы Евгением Фридляндом. Также журналисты предполагали, что инициативу об уходе вокалиста высказал сам Фридлянд.

В беседе с нами Джейсон заявил, что в тот момент их общение действительно зашло в тупик.

«Решение уйти из группы было принято мной. Оно было поддержано Евгением Фридляндом. Причина была в наших разрушившихся отношениях. Некогда дружеские отношения превратились в какие-то практически вражеские. Поэтому выносить это было больше невозможно, и я решил уйти из группы», — объяснил он.

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