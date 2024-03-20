Экс-участницы «Больших девочек» рассказали о похудении после вылета из проекта

Шоу «Большие девочки», в котором 13 участниц пытаются сбросить лишний вес в условиях реалити-шоу, стало одним из самых популярных на российском ТВ.

Часть участниц уже покинули проект — но это не значит, что они не смогут побороться за приз. Тех, кто продолжит похудение дома, организаторы тоже планируют наградить.

Почти все выбывшие из проекта участницы рассказали «Страстям», что продолжают худеть уже за пределами шоу.

Диана Глебова призналась, что после ухода из шоу изменила не только пищевые привычки, но и избавилась от токсичного круга общения.

«Я изменилась не только внешне, но и внутренне. Стала увереннее в себе, научилась отстаивать свои границы, узнала себе цену. Научилась наконец-то в первую очередь любить себя. Перестала терпеть абьюз от бывшего — после проекта мы разошлись — и вступила в гармоничные, здоровые отношения», — рассказала она.

С ней согласна и Настасья Сытникова, которая тоже худеет дома.

«Я ни в коем случае не хочу вернуться в прошлую жизнь и в прошлый вес», — заявила участница.

А вот Эвелина Назарова пока держится в том весе, в котором покинула проект. Тем не менее, девушка планирует возобновить процесс похудения.

«Я обязательно продолжу. Сейчас я стараюсь поддерживать форму, ни одного килограмма с вылета не набрала», — рассказала она.

Большую статью о том, с какими сложностями участницы сталкиваются на проекте, читайте по ссылке.