Экс-солистка «Ранеток» Мильниченко раскрыла, сколько составил ее первый гонорар

Российская поп-рок-группа «Ранетки» была очень популярна в начале нулевых. Но их слава погасла так же быстро, как и зажглась. Одна из участниц коллектива, Наталья Щелкова, вышла замуж за его продюсера Сергея Мильниченко и активно занимается сольным творчеством, но о годах, проведенных в «Ранетках», вспоминает с теплом. Певица рассказала сайту «Страсти», сколько составил ее первый гонорар в составе группы.

Первый гонорар певицы кажется не таким уж большим по нынешним временам, но на тот момент эта сумма была весомой.

«Мой первый гонорар составил около 1 тыс. рублей с концерта, и на тот момент это было прям „вау“. Сейчас, конечно, сумма кажется совсем небольшой, но сам факт первого самостоятельного заработка за выступления был очень приятен», — призналась Наташа.

Подробное интервью с Натальей Мильниченко, в котором она рассказала о творчестве, личной жизни и дружбе с экс-участницами «Ранеток», читайте по ссылке.