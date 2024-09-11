Экс-солист «Корней» Александр Асташенок рассказал о поездке в зону СВО. Об этом стало известно «Страстям».

Александр Асташенок летом 2024 года посетил зону СВО. Журналисту «Страстей» экс-участник «Фабрики звезд» рассказал, что попал на линию фронта благодаря музыканту Владиславу Демину, с которым он дружит.

«Я привык все-таки к организованности, и поэтому, когда мне позвонил мой друг, актёр и музыкант Владислав Дёмин и предложил мне поехать вместе с ним в зону СВО — он сказал, что Аппарат президента совместно с Министерством обороны предлагают такую поездку — когда я это услышал, я согласился», — рассказал он.

Певец рассказал, что для него важно, чтобы подобные поездки были организованы, так как они связаны с рисками для жизни. Пока Асташенок побывал в зоне СВО лишь раз.

«Поездка, как ни крути, связана с рисками. Поэтому, если такие организационные моменты будут происходить, то и поездки будут происходить чаще», — объяснил певец.

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