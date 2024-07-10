«Режиссер должен примерить образ диктатора»: экс-худрук Морфеуса Дмитрий Копылов о современном театре и Богомолове

С какими сложностями столкнулись при открытии театра?

Когда мы открывались, еще никакого иммерсивного театра в России не было, и объяснить людям, что такое «иммерсивный театр», было довольно тяжело. Первое время мы назывались квестом «Морфеус».

Уже тогда мы прекрасно понимали, что мы — не квест, мы используем театральные приемы. У нас совершенно другая задача. У нас надо не просто выбраться из комнаты, а прожить какую-то историю. До сих пор есть такая сложность, что некоторые люди воспринимают театр как квест-рум и, соответственно, подходят с этой логикой к прохождению наших сюжетов, где, опять же, нет задачи найти ключ в стене, чтобы открыть другую дверцу. Сюжет спектакля «Ответ Гиппократа» немножко иронизирует над этой темой.

В общем-то, таких людей становится все меньше и меньше. Они уже понимают, что такое иммерсивный театр.

Когда человек сидит с закрытыми глазами, а вокруг него происходит действие, то реакция может быть различной, в том числе и испуг. Было ли такое, что зритель уходил со спектакля?

Да, конечно, такое за 10 лет у нас бывало. Но могу сказать, что это происходит крайне редко. Минимальный процент от зрителей уходит во время спектакля. Это абсолютно нормально. Мы никак не осуждаем этих людей, поскольку ожидания могут быть совершенно разные.

Забавно, что изначально мы максимально все скрывали, ничего не рассказывали, чтобы был вау-эффект. Но мы поняли, что нужно, конечно, больше рассказывать. Сейчас у нас на сайте довольно подробно написано, о чём каждый спектакль. Это сделано для того, чтобы не было обманутых ожиданий. Но всё равно бывают зрители, которым в какой-то момент становится страшно. Например, есть сюжет, где крысы бегают в подвале по ногам. Бывает такое, что у людей именно эта фобия совсем не переносима, и тогда человек выходит.

Ориентируетесь ли на мнение зрителя? Как относитесь к критике?

Да, у нас есть система оценки зрителями наших спектаклей. Мы очень за этим следим. Наши спектакли, как я говорил ранее, идут ежедневно. Для того, чтобы отследить отхождение от планки качества, мы ведем учет зрительских ответов.

Например, актер регулярно получает от зрителей оценки ниже пятерки. Это повод посмотреть, что происходит на спектаклях, как-то помочь составу. Короче говоря, вот к такой количественной критике мы относимся очень хорошо. При этом мы никогда не меняем спектакль и не вносим какие-то изменения на основе одного отзыва. Отмечу, что мы наблюдаем за тем аспектом, который указал зритель в критическом отзыве.

Важно еще отметить, что наши спектакли ведутся мастером, который всегда очень чётко, чутко слышит игроков, наших зрителей. Если мастер понимает, что зрителей сковал страх, то он сбавит темп. Наши актеры — прекрасные психологи, отлично чувствуют зрителя и подстраиваются под его запрос и психологические особенности.

Филиалы театра есть не только в городах России, но и в Лос-Анджелесе, Лондоне, Китае. Как удалось выйти на международный уровень?

На самом деле, всё довольно просто. Люди, которые были у нас, в какой-то момент стали находиться в других странах и там решили поделиться этим опытом. Иностранцы к нам обращаются, мы помогаем с открытием, рассказываем, обучаем, предоставляем все документы и материалы по спектаклю. А потом следим за качеством, чтобы оно вышло на тот уровень, который нам нужен.

Удивительно, когда мы открывались в Загребе и показывали «Ответ Гиппократа», то уровень страха нужно было сильно понижать, потому что люди гораздо чаще выходили, чем в той же Москве, например.

Вы являетесь режиссером постановок. Как возникают сюжеты для спектаклей? Ориентируетесь на классические театры?

По-разному. Порой мы выпускаем спектакль, потому что есть потребность аудитории на какой-то жанр в нашем формате. Бывают какие-то зарисовки, этюды, из которых потом рождается спектакль. А есть постановки, которые рождаются от внутренней необходимости режиссера о чем-то высказаться, как было со спектаклем «Судный день».

Вы играете на эмоциях зрителей. Консультируетесь с психологами при создании сюжета?

Да, конечно, мы консультируемся с психологами. У нас даже была идея, пока она, правда, не реализована, — превратить Морфеус в психологические консультации, поскольку мы умеем и можем погружать в контролируемую медитацию. Мы даже проводили такие медитации.

Короче говоря, психологи в курсе того, что мы делаем. Но поскольку мы используем не только психологические приемы, но еще и театральные, драматургические, не всегда психологи могут нам что-то посоветовать.

Какую постановку Морфеуса считаете знаковой?

Я считаю, что их две. Первый спектакль — «Вдох». Я написал его во время локдауна ковидного. «Вдох» — это спектакль-импровизация, в котором нет готового сюжета. Я прописал, конечно, ходы, которые могут случиться. Эта постановка про создание собственного мира. Возможность побыть Богом маленького мира, создать его с чистого листа, посмотреть, как там будет житься — это была очень важная штука. Изначально я его придумывал как спектакль, который поможет людям посмотреть на какие-то мета-нарративы, которые у них есть в голове. Но, в общем-то, он пошел немножко по другому пути. Он пошел более в терапевтическую часть. Спектакль может дать зрителю посмотреть вглубь себя. Но почему он знаковый для нас? Потому что в этот момент мы поняли, что можем импровизировать, значит, мы можем брать и на ходу менять спектакли, если так нужно для сюжета. С этого момента началась, мне кажется, наша золотая эра.

Второй знаковый спектакль — «Судный день», который сейчас идёт в Москве. Этот спектакль — микс открытых и закрытых глаз. Мы попробовали жанр детектива, судебной драмы привнести в Морфеус. Для меня это было важно, потому что там рассказывалось о несправедливом суде. Он основан на реальных событиях. На этом спектакле увеличилось число зрителей: их стало 15 вместо 6. Тогда мы поняли, что наши мастера достаточно мощные для того, чтобы контролировать, держать и обеспечивать уникальный опыт для каждого участника. И актеров, соответственно, стало больше. Мы ради этого переехали в новое помещение, все там оборудовали.