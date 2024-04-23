Экс-хакер Левашов раскрыл, к чему приведет блокировка 150 VPN-сервисов в России

Роскомнадзор занялся блокировкой 150 VPN-сервисов. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев на Форуме безопасного Интернета. Кроме того, с 1 марта вступил в силу закон, запрещающий рекламу и популяризацию подобных приложений. Чтобы понять, что это даст и возможно ли контролировать VPN, портал «Страсти» обратился к экс-хакеру Петру Севера Левашову.

По словам программиста, первое, что даст блокировка – это затруднение доступа к технологии VPN россиянам. Тем более, что о сервисах сейчас даже практически нельзя писать.

«Контролировать VPN можно по-разному. Например, блокировать сайты, на которых идет продажа этих сервисов, по сути, это и делает сейчас Роскомнадзор. Он блокирует сайты и домены сервисов, где продаются услуги VPN, и люди не могут подключиться, потому что не могут купить. А можно контролировать сам протокол и блокировать его», - поделился Левашов.

Самые распространенные протоколы VPN - WireGuard VPN и Open VPN. Петр отметил, что первый из них блокируется совсем просто, а второй – более старый – можно настраивать, из-за чего возникают сложности.

«Все заблокировать будет невозможно. Всегда будет возможность как-то настроить, чтобы вас автоматически было не заблокировать, но даже вот такие инструкции публиковать в Интернете теперь стало незаконным. Соответственно, это затрудняет доступ к технологии россиянам. Но возникнут ли прям проблемы? Не знаю, я думаю, что VPN сейчас так много разных, что все не заблокируешь. Пока за это люди готовы платить, им будут эту технологию продавать», - заявил экс-хакер.

Ранее портал «Страсти» взял интервью у Петра Левашова. Его можно почитать на нашем сайте.