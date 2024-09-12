Экс-девушка убитого на фестивале в Калужской области бармена раскрыла новые подробности его смерти

Подруга бармена Руслана Досаева, которого нашли мертвым на территории проведения фестиваля Signal в Калужской области, раскрыла новые подробности произошедшего. На данный момент расследование все еще продолжается, но, как отметила Мария, продвигается оно медленно. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

По одной из распространенных версий, у Руслана произошел конфликт с другими участниками мероприятия после того, как он пытался познакомиться с девушкой. Ее парень и охранники связали ему руки и ноги и забили до смерти. Это запечатлела свидетельница на видео. Сама она призналась, что не смогла остановить мужчин, так как ей угрожали.

Мария в разговоре с сайтом «Страсти» поделилась, что близкие Досаева винят девушку, из-за которой начался конфликт. Но пока о ней неизвестно ничего.

«Об этой девушке неизвестно на данный момент ничего, кроме того, что у нее якобы был парень, и что это, по всей видимости, могло стать причиной конфликта возле костра. Личность девушки пытаемся установить. Конечно, я виню ее в случившемся, так как адекватная девушка никогда не допустит конфликта, разумно и мудро все объяснит своему мужчине, чтобы у него не осталось ни вопросов, ни желания разбираться с кем-либо, а особенно чинить беспредел», - рассказала подруга бармена.

По версии близких Руслана, он мог начать конфликтовать с другими участниками еще из-за расовой ненависти. Мария отметила, что один их охранников негативно высказывался о бармене.

«Один из свидетелей говорит о том, что один из охранников постоянно говорил о Руслане «чурка» и «хач». Плюс, Руслан у нас был очень красивым и видным парнем, что не могло не раздражать местное быдло в уже хорошем кураже и подпитии. Руслан пришел к костру, и внимание всех девушек было сосредоточено на нем, что не очень понравилось местным маргиналам», - поделилась Мария.

То, что Досаев умер от остановки сердца, его подруга отрицает. Она заявила, что у него никогда не было жалоб на здоровье.

«У Руслана не было ни хронических заболеваний, ни проблем с сердцем. Для СК Калужской области это просто очень удобная версия, играющая им на руку, чтобы отвести внимание от того, что на самом деле это ничто иное, как убийство группой лиц. Работа следствия умиляет до нельзя, всех опросили, но никого даже не задержали, подозреваемых ноль, следователь звонит и спрашивает у нас, есть ли у нас какие-либо зацепки», - отметила девушка.

Прокомментировала Мария и то, что Руслан мог быть под действием наркотических препаратов или же сильно пьян. Она заявила, что мужчина никогда не напивался и не был наркоманом. По ее словам, в его крови могли оказаться запрещенные вещества, только если их ему дали против воли.

«Все знают, что на фестивале орудуют специальные ребята, как девушки, так и молодые люди, которые знакомятся с гостями, флиртуют с ними и стараются расположить к себе, затем предлагают выпить что-либо, а когда человек соглашается, то сам того не знает, как в его тело попадают самые различные препараты и вещества. Так и работает эта старая, как мир, схема нарко-развода. Я знаю его 8 лет, он не был наркоманом, он мог употребить только, если ему подмешали или подсыпали что-либо», - заявила подруга Досаева.

Полное интервью с Марией о смерти Руслана Досаева на фестивале в Калужской области читайте на сайте «Страсти».