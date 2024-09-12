«Его забили, как скот, а тело бросили на сено»: подруга убитого на фестивале Signal бармена раскрыла детали его смерти
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В конце лета СМИ опубликовали новость о смерти 34-летнего бармена Руслана Досаева при странных обстоятельствах. Он работал барменом на фестивале Signal с 15 по 19 августа, проходившем в Калужской области, в ночь на 20 августа остался там отдыхать на автопати музыкального лейбла HAZE. А под утро его нашли мертвым со связанными руками и ногами и с многочисленными травмами на лице и теле. В Сети распространилось видео, снятое свидетелем, в котором видно, как избивали мужчину. Однако на данный момент, по информации следствия, Руслан умер не от побоев, а от остановки сердца.
Версий, что же на самом деле произошло с барменом, много. Одна из самых распространенных – у него был конфликт с участниками фестиваля после того, как он попытался познакомиться с девушкой. Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова очевидцев сообщал, что Руслана избивали парень той самой незнакомки и двое охранников. По данным источника, ему связали руки и ноги. Наносили удары по голове ногами, душили. А после оставили тело неподалеку от места проведения вечеринки.
Когда началось расследование, первое время не было даже возбуждено уголовное дело, так как судмедэкспертиза показала, что Руслан скончался от остановки сердца. Позже родственникам умершего все же удалось добиться продолжения разбирательств. Но пока они не принесли результатов.
Бывшая девушка и близкая подруга Руслана Мария рассказала порталу «Страсти», что уголовное дело возбудили по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», максимальное наказание по которой – 2 года лишения свободы. По ее словам, расследование не продвигается, зацепки по делу ищут друзья и родные погибшего. И при этом, как она утверждает, организаторы фестиваля пытаются «замять» всю эту историю.
— Мария, общались ли вы с Русланом в день его смерти? Когда выходили с ним в последний раз на связь? О чем говорили?
— День, когда я узнала о смерти Руслана, я не забуду никогда... Я проснулась утром 20 августа и увидела оповещение в Telegram на заблокированном экране своего телефона. Сообщение было отправлено моим другом, он написал: «Мария, привет. Руслана убили». Это было первое, что я увидела, открыв глаза. Прочитав это злосчастное сообщение, мне хотелось думать, что кто-то просто ошибся, и это не более, чем ужасная ошибка. К моему сожалению, это оказалась суровая действительность. Моя жизнь с того момента поделилась на до и после, я не представляю какого братьям и родителям... Это ужасная трагедия, наш солнечный мальчик... Мы общались с Русей последний раз 13 августа. Говорили о личном. Ребята писали Руслану и спрашивали, как у него там дела, как проходит фестиваль Signal и как ему там работается. Он отвечал, что очень устал, народу слишком много и 4 дня такой плотной и тяжелой работы даются ему очень нелегко. Также отметил, что это будет последний фестиваль, на который он поедет работать барменом, ибо физически очень сложная работа. Кто бы мог подумать, что это и правда окажется его последний фестиваль.
— Какие эмоции испытали, когда узнали о его смерти?
— Узнав о случившемся, я была абсолютно опустошена и раздавлена, сердце просто разрывалось от боли, затем нескончаемый поток слез, истерика... Я до сих пор не хочу принимать тот факт, что его больше с нами нет, что его отняли у нас какие-то звери. Я не хочу, точнее отказываюсь осознавать, что его забили, как скот, а его остывшее и бездыханное тело бросили на сено, где оно пролежало более 6 часов, пока не приехали сотрудники полиции. В моей голове не укладывается, как, а главное, почему ему никто не помог? Хотя он просил, нет, он молил их о помощи.
— Расскажите, как хорошо вы знали Руслана? Каким он был человеком?
— Я очень хорошо знала Руслана, когда-то мы встречались, а затем очень близко дружили. Он был лучшим из людей, что я знала. Он был солнечным мальчиком, знаете, из тех, кто своим внутренним светом озаряет все вокруг... Он был настоящим, никогда не играл, не притворялся и никого из себя не корчил. Он был очень добрым, сопереживающим, теплым, отзывчивым, нежным, ласковым, любящим, он всегда умел рассмешить, был рядом, когда был нужен. Он всех любил и за все в этой жизни был благодарен, он даже вел тетрадку благодарности. Представляете? 34-летний парень писал в своей волшебной тетрадке обо всем, за что он благодарен в этой жизни. На столе в его комнате лежала карта желаний, в которой он писал о своих самых сокровенных мечтах. Он хотел открыть свой фонд помощи людям, который бы назывался «Happy people», что в переводе с английского означает «Счастливые люди». Также он хотел открыть свой приют для животных, он их очень любил. Он вообще был абсолютным эмпатом, любил помогать людям, жил, созидая. Он был таким светлым, таким жизнерадостным, таким чистым, порой очень наивным и доверчивым, какими, пожалуй, бывают только дети.
— Бывали ли у Руслана вспышки агрессии, часто ли он ввязывался в драки? Были ли похожие истории до трагедии?
— Руслан и агрессия - это полярно разные планеты. Он всегда был миролюбивым парнем, душой компании, всегда мирил всех, кто ссорился, старался подбодрить, рассмешить, всегда был за диалог. Не любил и не воспринимал насилие, оно всегда ему претило. До этого ужасного трагичного инцидента на автопати «HAZE» фестиваля Signal, где Руслана избивали, связывали и душили группой лиц, в его жизни никогда не было ничего подобного... Руслан всегда старался выбирать свое окружение по принципу того, каким человеком был сам, этому свидетельствует факт того, какие у него друзья, как они его любят и как отчаянно готовы биться за него. Ходил слух о десятке разных версий, но какой бы не была истинная причина происходящего, никто не имеет права забирать чью-либо жизнь, применять такую жестокость по отношению к другому человеку. Видите что-то неладное — звоните в полицию, вызывайте службу спасения или скорую. Забивать, связывать, пробивать голову, бить ногами по лицу и душить было зачем? А сейчас все бедные потерпевшие от рук Руслана. Слышу и вижу это, и у меня волосы дыбом, они просто фото Руслана из морга не видели... Особенно мне нравится фраза одного из нападавших, кто сейчас пытается притвориться потерпевшим, о том, что Руслана никто не бил... И мы до сих пор не увидели ни одного видео, которое бы свидетельствовало ужасным рассказам якобы потерпевших, а вот видео последних минут его жизни видели все.
— Часто ли Руслан употреблял алкогольные напитки? Мог ли напиваться до беспамятства?
— Руслан мог выпить алкогольные напитки, но никогда не напивался до беспамятства. Он всегда при этом оставался таким же веселым, забавным, душевным и теплым парнем, каким и был. Алкоголь никак негативно не сказывался на его поведении или же отношении к людям. Он был, как Кот Леопольд, любил жизнь, людей любил и хотел, чтобы все жили в мире.
— А что насчет наркотических средств? По одной из версий, он был в состоянии наркотического опьянения. Мог ли он принимать запрещенные препараты?
— Да, мы слышали про одну из этих версий. Также все знают, что на фестивале орудуют специальные ребята, как девушки, так и молодые люди, которые знакомятся с гостями, флиртуют с ними и стараются расположить к себе, затем предлагают выпить что-либо, а когда человек соглашается, то сам того не знает, как в его тело попадают самые различные препараты и вещества. Так и работает эта старая, как мир, схема нарко-развода. Я знаю его 8 лет, он не был наркоманом, он мог употребить только, если ему подмешали или подсыпали что-либо.
— Источники сообщали, что конфликт на фестивале у Руслана начался из-за того, что он пытался познакомиться с девушкой. Так ли это? Мог ли он на работе флиртовать с кем-то?
— Да, по одной из версий, конфликт начался, потому что он хотел познакомиться с одной из девушек. Руслан всегда флиртовал и был очень общительным, когда знал, что девушка свободна. Если девушка была занята и говорила об этом, Руслан не пытался более контактировать. Абсолютно легко воспринимал женские отказы, потому как пользовался большой популярностью у женщин и был хорош собой. Плюс, у него всегда все было в порядке и с головой, и с воспитанием. Занята, так занята, ради Бога. Рядом всегда десятки тех, кто свободен, он никогда не зацикливался и не переходил границы.
—Что известно об этой девушке? Вините ли ее в случившемся?
— Об этой девушке неизвестно на данный момент ничего, кроме того, что у нее якобы был парень, и что это, по всей видимости, могло стать причиной конфликта возле костра. Личность девушки пытаемся установить. Конечно, я виню ее в случившемся, так как адекватная девушка никогда не допустит конфликта, разумно и мудро все объяснит своему мужчине, чтобы у него не осталось ни вопросов, ни желания разбираться с кем-либо, а особенно чинить беспредел.
— Расскажите, что вам известно о нападении на Руслана на фестивале. Какая ваша версия событий?
— Нам мало, что известно, версий масса, думаем, что правда где-то по середине. Якобы все началось из-за девушки, которая видимо решила раздуть обычное желание с ней познакомиться, ибо ни у кого на лице не горит неоновая табличка «занята», до каких-то вымышленных домогательств к ней. Девочки же любят придавать себе значимость и провоцировать, чтобы ради них устраивали дуэли. Мы думаем, что имела место быть и расовая ненависть, так как один из свидетелей говорит о том, что один из охранников постоянно говорил о Руслане «чурка» и «хач». Плюс, Руслан у нас был очень красивым и видным парнем, что не могло не раздражать местное быдло в уже хорошем кураже и подпитии. Руслан пришел к костру, и внимание всех девушек было сосредоточено на нем, что не очень понравилось местным маргиналам.
— Правда ли, что родным первое время не показывали тело Руслана?
— Родители не приехали в морг, так как находились в этот момент у себя в деревне в Нижегородской области и ждали, пока тело привезут им для омовения и похорон. Ближайшие родственники и друзья Руслана были на прощании в морге.
— Есть ли сейчас какие-то доказательства того, что Руслана избивали перед смертью?
— Есть, конечно, его избили, связали, затем продолжили избивать ногами по лицу, голове и вискам. Его лицо - одна сплошная гематома, где и живого мета нет, на теле так же множество гематом, травм, ушибов, кровоподтеков и порезов.
— По версии следствия, у него остановилось сердце. Жаловался ли Руслан на проблемы со здоровьем до этого? Были ли хронические заболевания?
— У Руслана не было ни хронических заболеваний, ни проблем с сердцем. Для СК Калужской области это просто очень удобная версия, играющая им на руку, чтобы отвести внимание от того, что на самом деле это ничто иное, как убийство группой лиц. Работа следствия умиляет до нельзя, всех опросили, но никого даже не задержали, подозреваемых ноль, следователь звонит и спрашивает у нас, есть ли у нас какие-либо зацепки.
— Знаете ли вы или родные Руслана, кто именно напал на него на фестивале или же личности установить пока не удалось?
— Нескольких нападавших удалось опознать, один из них давал показания, только как потерпевший. Очевидцы говорят, что он проявлял агрессию и взял полено из костра, которым хотел ударить Руслана, угрожал ему всячески своими друзьями и связями. На его руках умер Руслан. Но, конечно, сейчас он максимально переобулся и говорит, что Руслана никто не бил. Фото мы видели. И представляется он жертвой и потерпевшим от рук Руслана, говорит ребра у него до сих пор болят. Личности остальных мы устанавливаем, догадки есть. Один из охранников нес кабели звукового оборудования, которыми впоследствии Руслана связали по рукам и ногам.
— Поддерживаете ли вы сейчас связь с семьей Руслана? Как они переживают его смерть?
— Да, я каждый день на связи с Раисом - младшим братом Руслана, мы вместе с ним и с друзьями проводим свое независимое расследования его убийства. Как вы думаете родители переживают смерть сына, а братья смерть брата? Для двух братьев Руслан был любимым. Он был чудесным и светлым ребенком, любил, уважал и помогал родителям, на эфире Малахова они практически слова сказать не могли, все время рыдали от горя.
— Как продвигается расследование по уголовному делу? Есть ли какие-то новые данные?
— Продвигается расследование очень плохо, новых данных пока нет, СК Калужской области не планировало и дело открывать, пока мы шумиху в СМИ не подняли, тогда им все же пришлось возбудить уголовное дело только по статье 127 УК РФ. При чем часть 1 - это ограничение свобод человека. Наказание по этой статье от 0 до 2 лет, могут дать даже условный срок или общественные работы. По этой смешной статье людей даже не задерживают. Мы все находимся в диком шоке от того, по какой безобидной статье возбуждено уголовной дело. Очень много заинтересованных лиц в Калужской области, нежелающих, чтобы эта история смогла перерасти в серьезную судебную тяжбу по делу об убийстве.
— Чего близкие Руслана хотят добиться, какой справедливости?
— Мы хотим добиться справедливости, виновные в убийстве должны быть призваны к закону, осуждены и отправиться отбывать наказание в места лишения свобод сроком, соизмеримым содеянному. 20 лет и пожизненное. Сейчас мы добиваемся перевода дела в Москву и возбуждения дела по статье 105 «Убийство». Также мы хотим отмыть доброе и светлое имя этого прекрасного человека от этих помоев.
Мария предоставила порталу «Страсти» видео, на котором, по ее словам, запечатлены последние минуты жизни Руслана. В ролике он молит о помощи, но никто его не слышит. Мужчины продолжают над ним издеваться, бить и душить. Девушка, которая является автором кадров, вышла на связь после произошедшего и рассказала, что не могла вмешаться, так как нападавшие угрожали ей. Запись с ее признанием Мария также передала нашему сайту.
Бывшая возлюбленная Руслана и его друзья связались и с другими свидетелями. По их словам, бармену пытались оказывать помощь «для показухи». На самом деле, когда это происходило, он был уже мертв. Также, со слов источников, охранники выглядели странно и могли быть в состоянии наркотического опьянения.
«Охрана неадекватна была. Насколько я знаю, тест на наркотики не брали ни у кого и, со слов свидетельниц, у охранника были огромные зрачки, и он явно был под чем-то», - передала Мария слова очевидцев.
Мария также отметила, что многие свидетели боятся давать показания из-за страха за свою жизнь. По ее словам, в деле «замешаны очень влиятельные люди».
«Свидетели боятся говорить с нами, многие перестали выходить на связь и отказываются сотрудничать. Все очевидцы убийства Руслана очень боятся доносить на главу службы безопасности клуба «Мутабор» и фестиваля Signal», - заявила девушка.
По данным Марии, в августе права на проведение фестиваля Signal заполучил клуб «Мутабор», печально известный «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой в конце декабря 2023 года. Девушка сообщила, что, по полученной ею информации, до смерти Руслана на мероприятии уже могли происходить трагические случаи. Об этом она узнала от участников вечеринок прошлых лет. Свидетель ей рассказал, что в прошлом году с фестиваля выносили труп человека, но ситуацию не придали огласке.
«Представители фестиваля Signal всячески обещали оказывать содействие следствию, а по факту все заминают. Фестиваль у себя в чатах все сообщения про смерти удаляет моментально и блокирует возможность писать сразу же», - заявила Мария.
Близкие погибшего Руслана постоянно находятся на связи со свидетелями, узнают новые подробности случившегося и пытаются добиться справедливости. Семья мужчины вместе с адвокатами уже обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и Генпрокурору РФ Игорю Краснову с жалобами о ряде нарушений по делу и с просьбой взять дело под контроль.
Портал «Страсти» также просит СК внимательно изучить эту историю и выяснить все обстоятельства смерти Руслана Досаева.