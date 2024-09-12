«Его забили, как скот, а тело бросили на сено»: подруга убитого на фестивале Signal бармена раскрыла детали его смерти

— Расскажите, как хорошо вы знали Руслана? Каким он был человеком?

— Я очень хорошо знала Руслана, когда-то мы встречались, а затем очень близко дружили. Он был лучшим из людей, что я знала. Он был солнечным мальчиком, знаете, из тех, кто своим внутренним светом озаряет все вокруг... Он был настоящим, никогда не играл, не притворялся и никого из себя не корчил. Он был очень добрым, сопереживающим, теплым, отзывчивым, нежным, ласковым, любящим, он всегда умел рассмешить, был рядом, когда был нужен. Он всех любил и за все в этой жизни был благодарен, он даже вел тетрадку благодарности. Представляете? 34-летний парень писал в своей волшебной тетрадке обо всем, за что он благодарен в этой жизни. На столе в его комнате лежала карта желаний, в которой он писал о своих самых сокровенных мечтах. Он хотел открыть свой фонд помощи людям, который бы назывался «Happy people», что в переводе с английского означает «Счастливые люди». Также он хотел открыть свой приют для животных, он их очень любил. Он вообще был абсолютным эмпатом, любил помогать людям, жил, созидая. Он был таким светлым, таким жизнерадостным, таким чистым, порой очень наивным и доверчивым, какими, пожалуй, бывают только дети.

— Бывали ли у Руслана вспышки агрессии, часто ли он ввязывался в драки? Были ли похожие истории до трагедии?

— Руслан и агрессия - это полярно разные планеты. Он всегда был миролюбивым парнем, душой компании, всегда мирил всех, кто ссорился, старался подбодрить, рассмешить, всегда был за диалог. Не любил и не воспринимал насилие, оно всегда ему претило. До этого ужасного трагичного инцидента на автопати «HAZE» фестиваля Signal, где Руслана избивали, связывали и душили группой лиц, в его жизни никогда не было ничего подобного... Руслан всегда старался выбирать свое окружение по принципу того, каким человеком был сам, этому свидетельствует факт того, какие у него друзья, как они его любят и как отчаянно готовы биться за него. Ходил слух о десятке разных версий, но какой бы не была истинная причина происходящего, никто не имеет права забирать чью-либо жизнь, применять такую жестокость по отношению к другому человеку. Видите что-то неладное — звоните в полицию, вызывайте службу спасения или скорую. Забивать, связывать, пробивать голову, бить ногами по лицу и душить было зачем? А сейчас все бедные потерпевшие от рук Руслана. Слышу и вижу это, и у меня волосы дыбом, они просто фото Руслана из морга не видели... Особенно мне нравится фраза одного из нападавших, кто сейчас пытается притвориться потерпевшим, о том, что Руслана никто не бил... И мы до сих пор не увидели ни одного видео, которое бы свидетельствовало ужасным рассказам якобы потерпевших, а вот видео последних минут его жизни видели все.

— Часто ли Руслан употреблял алкогольные напитки? Мог ли напиваться до беспамятства?

— Руслан мог выпить алкогольные напитки, но никогда не напивался до беспамятства. Он всегда при этом оставался таким же веселым, забавным, душевным и теплым парнем, каким и был. Алкоголь никак негативно не сказывался на его поведении или же отношении к людям. Он был, как Кот Леопольд, любил жизнь, людей любил и хотел, чтобы все жили в мире.

— А что насчет наркотических средств? По одной из версий, он был в состоянии наркотического опьянения. Мог ли он принимать запрещенные препараты?

— Да, мы слышали про одну из этих версий. Также все знают, что на фестивале орудуют специальные ребята, как девушки, так и молодые люди, которые знакомятся с гостями, флиртуют с ними и стараются расположить к себе, затем предлагают выпить что-либо, а когда человек соглашается, то сам того не знает, как в его тело попадают самые различные препараты и вещества. Так и работает эта старая, как мир, схема нарко-развода. Я знаю его 8 лет, он не был наркоманом, он мог употребить только, если ему подмешали или подсыпали что-либо.

— Источники сообщали, что конфликт на фестивале у Руслана начался из-за того, что он пытался познакомиться с девушкой. Так ли это? Мог ли он на работе флиртовать с кем-то?

— Да, по одной из версий, конфликт начался, потому что он хотел познакомиться с одной из девушек. Руслан всегда флиртовал и был очень общительным, когда знал, что девушка свободна. Если девушка была занята и говорила об этом, Руслан не пытался более контактировать. Абсолютно легко воспринимал женские отказы, потому как пользовался большой популярностью у женщин и был хорош собой. Плюс, у него всегда все было в порядке и с головой, и с воспитанием. Занята, так занята, ради Бога. Рядом всегда десятки тех, кто свободен, он никогда не зацикливался и не переходил границы.

—Что известно об этой девушке? Вините ли ее в случившемся?

— Об этой девушке неизвестно на данный момент ничего, кроме того, что у нее якобы был парень, и что это, по всей видимости, могло стать причиной конфликта возле костра. Личность девушки пытаемся установить. Конечно, я виню ее в случившемся, так как адекватная девушка никогда не допустит конфликта, разумно и мудро все объяснит своему мужчине, чтобы у него не осталось ни вопросов, ни желания разбираться с кем-либо, а особенно чинить беспредел.