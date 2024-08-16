Экс-депутат ЛДПР Власов прокомментировал прогноз Жириновского о Курской области

Экс-депутат ЛДПР Василий Власов прокомментировал прогноз Владимира Жириновского о Курской области. Об этом стало известно «Страстям».

16 августа журналисты обнаружили пророческое высказывание Владимира Жириновского, который еще в 1999 году предупредил о нападении на Курск. Тогда депутаты рассматривали вопрос о ратификации соглашения о взаимном уважении между Россией и Украиной.

Как рассказал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, Жириновский понимал, что после принятия соглашения могут наступить негативные последствия для России.

«В то время ратификация этого договора решала бы вопрос территориальной целостности, тогда мы признавали границы той Украины. Поэтому Владимир Вольфович на это обратил внимание. Поэтому он и не голосовал. Потом уже историческая справедливость, о которой он говорил, будет восстановлена — Крым вернется в состав России», — рассказал он.

Власов напомнил, что Жириновский вскоре спрогнозировал конфликт между Россией и Украиной.

«Владимир Вольфович и конфликт на Украине предсказывал. Границы с Украиной у нас очень большие — можно было это предвидеть», — заявил он.

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