«Ехала с осознанием, что шоу-бизнес это постель»: певица Ангина рассказала, как попала в «Фабрику звезд»

Певица Ангина вспомнила, как прошла отбор в «Фабрику звезд». Об этом она рассказала в интервью «Страстям».

Надежда Игошина, известная как певица Ангина, была одной из самых юных участниц проекта «Фабрика звезд». Во время съемок шоу ей было всего 16 лет. По словам знаменитости, она следила за проектом с первого сезона.

«Я вдруг подумала, что хочу поучаствовать в этом проекте, он мне был интересен. Но, к сожалению, я не проходила по возрасту, пока не случилась „Фабрика звезд 3“, там один из участников был младше 18 лет, и у меня появился шанс! После очередной тренировки в „Тодесе“ поехала на кастинг. Звала с собой подруг танцовщиц, но они отказались», — рассказала она.

Игошина призналась, что не особо верила в успех, но в итоге прошла кастинг.

«В общем, поехала я одна с полным осознанием, что шоу-бизнес это только деньги, связи, постель. Но, оказалось не все так примитивно. И вот, Надя Игошина пришла на кастинг и вдруг попала в музыкальный проект, будучи ни певицей, ни музыкантом. На тот момент мне казалось, что в этом мире можно все. И вот так я начала петь, но пела я не очень», — добавила она.

Полное интервью с Ангиной читайте по ссылке.