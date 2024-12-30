«Пела я не очень»: Надежда Игошина (Ангина) о воспитании детей, отказе от музыки и тяжелом пути к актерству

В какой момент решили, что хотите сменить деятельность и стать актрисой?

Был такой толчок, как бы в отношении кино, и он не связан с моим желанием стать актрисой, но по итогу именно он стал отправной точкой. Первым проводником был мой стоматолог (который лечит мои зубки с 9 лет и по сей день), у него лечился оператор, в общем, он нас состыковал и я попала на первые в жизни пробы! И я не могу передать, какое удовольствие я получила. Я была словно рыба в воде, без каких-либо зажимов, стеснения, неуверенности, в общем эффект вау! Хотя, казалось бы, всего лишь пробы. Утверждение я тогда не получила, но получила путевку в увлекательнейшее путешествие под названием кино.

Так как в моей жизни был опыт «Фабрики звезд» и моего волшебного прохождения всех этих немыслимых кастингов, чтоб получить свое место под солнцем, я подумала, что, раз уж я вот так вот попала на главный канал страны, не будучи певицей, значит, я могу спокойно сниматься в кино без актерского образования. Но не тут то было! На тот момент я училась в РУДН на филологическом факультете, специальность журналист. И думала, что все идет по плану, образование для родительского спокойствия, галочка! Все еще думая, что все так просто, пыталась пробиться в актерские ряды. И только в 25 лет я поняла, что все-таки мне бы хотелось поступить в театральный вуз. Так я попыталась поступить и в ГИТИС, и в остальные вузы. Признавалась, что мне 25. И, конечно, мне говорили: «Девочка, что ж ты так поздно пришла?».

Но я не отчаивалась, искала лазейки, как мне взять откуда-нибудь актерский опыт. Несмотря на то, что я чувствовала свободу в самовыражении, все равно надо было понимать какие-то законы существования в кадре. И так я попала в «Синемоушен». Там же я познакомилась с моим бессменным учителем Светланой Ефремовой, она мне открыла технику Сенфорда Майснера по актерской игре. Затем училась у Германа Сидакова. Потом в Щукинском училище. И параллельно были какие-то бесконечные тренинги. Ну, в общем, меня это дело захватывало и захватывает по сей день. Сейчас я уже сама педагог и веду тренинги по актерскому мастерству.

В соцсетях вы редко делитесь личной жизнью, но в 2021 году вы выпустили короткометражку «Ой, мамочки!», в которой сыграли вместе с мужем и дочерью. Расскажите, как пришла идея снять фильм?

У меня есть моя очень близкая подруга Марина Ворожищева. Очень известная актриса. И это был ее режиссерский дебют. Так вышло, что у нее материнский опыт был связан с тяжелейшим проживанием постродового периода. Все, что показано в фильме, от слова совсем никак меня не коснулось. А у нее был совершенно другой опыт, сложнейший, и в какой-то момент она просто поняла, что хочет поделиться тем, что, может быть другая сторона медали, но всегда есть выход.

Мало того, что мы играли там своей семьей, так еще и в нашей квартире, с нашими животными, в нашем районе. Несмотря на то, что я сама себе самый строгий критик, я получила много хороших отзывов по игре и фильму в целом. Так что не зря на «Кинопоиске» у нас рейтинг 7,5 — а это, знаете ли, даже очень! Так что благодарю Марину за доверие и выбор в пользу нашей семьи. Кстати, в фильме также можно заметить мою маму и моих старших детей.