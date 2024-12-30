«Пела я не очень»: Надежда Игошина (Ангина) о воспитании детей, отказе от музыки и тяжелом пути к актерству
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Надежда Игошина получила широкую известность после участия в четвертом сезоне «Фабрики звезд». 16-летняя певица не дошла до финала проекта, но ее хит «Болела» покорил сердца миллионов слушателей. После окончания проекта знаменитость пропала, но вскоре заявила о себе как актриса. Сейчас Надежда снимается в известных картинах, занимается воспитанием четверых детей и готовится встречать Новый год. «Страсти» поговорили с актрисой о новых работах и непростом пути в ее карьере.
За последние пару лет вы снялись в нескольких фильмах и сериалах. Одна из ярких работ — сериал «Сыщицы». Расскажите, как вам съемки и амплуа детектива?
Это всегда интересно, но моя героиня не совсем детектив, она научный работник и напарница капитана убойного отдела. Я была на тот момент на пятом месяце беременности. И съемки были не самые простые — с переработками, с условием ночных смен.
В одном из интервью вы говорили, что приостановили музыкальную деятельность и полностью ушли в актерство. Сейчас что-то изменилось или вы по-прежнему погружены только в актерскую деятельность?
Ничего не изменилось. Я бы с удовольствием, на самом деле, параллельно занималась музыкой. Но, положа руку на сердце и говоря откровенно, я не музыкант. И никогда мечты стать певицей у меня не было. Я с детства вообще мечтала быть балериной. Но так как я жила в Якутии, у нас не было балетной студии. Соответственно, этого не случилось. Но я начала заниматься танцами — очень большой отрезок моей жизни был связан именно с профессиональными танцами. Я человек очень разносторонний и у меня все получается, за что бы я не взялась.
Помните, как попали в «Фабрику звезд»?
Я вдруг подумала, что хочу поучаствовать в этом проекте, он мне был интересен. Но, к сожалению, я не проходила по возрасту, пока не случилась «Фабрика звезд 3», там один из участников был младше 18 лет, и у меня появился шанс! Я решила им воспользоваться! И после очередной тренировки в «Тодесе» поехала на кастинг. Звала с собой подруг танцовщиц, но они отказались. В общем, поехала я одна с полным осознанием, что шоу-бизнес это только деньги, связи, постель. Но, оказалось не все так примитивно, все-таки твоя личность и заинтересованность в ней может быть выше всего перечисленного. И вот, Надя Игошина пришла на кастинг и вдруг попала в музыкальный проект, будучи ни певицей, ни музыкантом. На тот момент мне казалось, что в этом мире можно все. И вот так я начала петь, но пела я не очень.
В какой момент решили, что хотите сменить деятельность и стать актрисой?
Был такой толчок, как бы в отношении кино, и он не связан с моим желанием стать актрисой, но по итогу именно он стал отправной точкой. Первым проводником был мой стоматолог (который лечит мои зубки с 9 лет и по сей день), у него лечился оператор, в общем, он нас состыковал и я попала на первые в жизни пробы! И я не могу передать, какое удовольствие я получила. Я была словно рыба в воде, без каких-либо зажимов, стеснения, неуверенности, в общем эффект вау! Хотя, казалось бы, всего лишь пробы. Утверждение я тогда не получила, но получила путевку в увлекательнейшее путешествие под названием кино.
Так как в моей жизни был опыт «Фабрики звезд» и моего волшебного прохождения всех этих немыслимых кастингов, чтоб получить свое место под солнцем, я подумала, что, раз уж я вот так вот попала на главный канал страны, не будучи певицей, значит, я могу спокойно сниматься в кино без актерского образования. Но не тут то было! На тот момент я училась в РУДН на филологическом факультете, специальность журналист. И думала, что все идет по плану, образование для родительского спокойствия, галочка! Все еще думая, что все так просто, пыталась пробиться в актерские ряды. И только в 25 лет я поняла, что все-таки мне бы хотелось поступить в театральный вуз. Так я попыталась поступить и в ГИТИС, и в остальные вузы. Признавалась, что мне 25. И, конечно, мне говорили: «Девочка, что ж ты так поздно пришла?».
Но я не отчаивалась, искала лазейки, как мне взять откуда-нибудь актерский опыт. Несмотря на то, что я чувствовала свободу в самовыражении, все равно надо было понимать какие-то законы существования в кадре. И так я попала в «Синемоушен». Там же я познакомилась с моим бессменным учителем Светланой Ефремовой, она мне открыла технику Сенфорда Майснера по актерской игре. Затем училась у Германа Сидакова. Потом в Щукинском училище. И параллельно были какие-то бесконечные тренинги. Ну, в общем, меня это дело захватывало и захватывает по сей день. Сейчас я уже сама педагог и веду тренинги по актерскому мастерству.
В соцсетях вы редко делитесь личной жизнью, но в 2021 году вы выпустили короткометражку «Ой, мамочки!», в которой сыграли вместе с мужем и дочерью. Расскажите, как пришла идея снять фильм?
У меня есть моя очень близкая подруга Марина Ворожищева. Очень известная актриса. И это был ее режиссерский дебют. Так вышло, что у нее материнский опыт был связан с тяжелейшим проживанием постродового периода. Все, что показано в фильме, от слова совсем никак меня не коснулось. А у нее был совершенно другой опыт, сложнейший, и в какой-то момент она просто поняла, что хочет поделиться тем, что, может быть другая сторона медали, но всегда есть выход.
Мало того, что мы играли там своей семьей, так еще и в нашей квартире, с нашими животными, в нашем районе. Несмотря на то, что я сама себе самый строгий критик, я получила много хороших отзывов по игре и фильму в целом. Так что не зря на «Кинопоиске» у нас рейтинг 7,5 — а это, знаете ли, даже очень! Так что благодарю Марину за доверие и выбор в пользу нашей семьи. Кстати, в фильме также можно заметить мою маму и моих старших детей.
У вас четверо детей, расскажите, чем интересуются старшие сыновья? Может, хотят пойти по стопам матери?
В какой-то момент, когда они были помладше, они даже были в актерском агентстве и ходили на кастинги. У них был небольшой опыт — Тристан снимался, например, для Яндекса, в клипе для иммерсивного спектакля «Черный русский». Леон у меня тоже снимался в сериале. Им в каком-то смысле нравилось ходить на пробы. Но не получая положительного ответа продолжительное время пошатнуло их интерес и мотивацию. Плюс папа был не очень за, и все это сошло на нет.
Сейчас они живут в большей степени с отцом. Занимаются компьютерными проектами, любительским спортом. Для меня это, конечно, боль, потому что у моего старшего сына прекрасный голос, абсолютный слух, и он мог бы добиться крутых результатов в этом направлении. Второй виртуозно играл на ударных, получал всегда высший бал. Ну, может быть, когда-нибудь им самим захочется развить в себе что-то подобное. Буду ждать.
Как вам удается с таким количеством забот совмещать работу и воспитание детей?
Я ничего не успеваю, на самом деле. Везде у меня какие-то накладки. Когда я встречаюсь с друзьями, все думают, что у меня огромный запас энергии, на самом деле это совсем не так. Я очень сильно устаю, тяну себя за уши, чтобы сделать над собой усилия, не говоря уже о том, чтобы сделать какие-то дела. А их на дню миллион! Вообще предназначение матери это, в принципе, уже как бы ежедневная работа с утра до ночи, поэтому когда появляется возможность улизнуть на пробы, это я воспринимаю как праздник! В общем, пробы я люблю! И даже самопробы!
Близится Новый год — есть ли событие, которое в 2024 году стало для вас знаковым?
Меня наконец-то утвердили на одну из главных ролей в полный метр! Причем изначально выбрали не меня — мне сказали спасибо, но, к сожалению, утвердили другую актрису. На тот момент я уже не понимала, что происходит и была на грани отчаяния… У меня не было работы уже продолжительное время и тогда я решила открыть винтажный шоурум всем, и, видимо, себе назло. Я подписала документы на аренду помещения, оплатила первый месяц. И вот, через несколько дней после подписания договора, у меня агент запрашивает мою занятость на определенный период от того самого проекта. Я подумала, видимо, решили дать рольку, чтобы было не так обидно. А в итоге это была именно та роль, на которую я пробовалась. Вот такие чудеса.
Расскажите, как планируете встречать Новый год?
Так как Новый год это всегда одна сплошная суета и нескончаемая готовка, я мечтала уехать куда-нибудь отмечать вне дома. Но потом как-то все завертелось так, что мы с друзьями едем к моей маме за город. Будем отмечать какой-то гигантской шумной компанией с тысячей детей. Но есть и хорошие новости, мы заказали кейтеринг! Это сильно облегчило положение. Потому что у всех есть дети, у моей сестры близнецы, у ее дочери уже есть сын. Я думаю, что в следующем году я точно добью историю с тем, чтобы уехать куда-нибудь, просто как вариант…
Наш сайт называется «Страсти». А что такое страсть для вас?
Для меня это такое горение и кипение внутри, когда у тебя есть энергия. И когда ты увлекаешься чем-то по-настоящему, настолько, что страстно хочешь к этому возвращаться, пока ты не добьешь дело до конца. Хотя вообще сложно, мне кажется, в природе человека добиться какого-то конца или удовлетворения. Всегда хочется лучше, больше, выше, сильнее, честнее… Но я стремлюсь…