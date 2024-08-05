«Ей нужно кормить семью»: Алла Пугачева продолжает выступать перед бизнесменами не просто так

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал информацию о том, что Алла Пугачева зарабатывает на частных мероприятиях за границей и якобы выступила на семейном празднике бизнесмена из Латвии за гонорар в размере 200 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей).

Мужчина убежден, что артистка продолжает петь из-за того, что скучает по сцене.

«Она соскучилась по творчеству. У нее достаточно денег, чтобы существовать уже без творчества. Но что касается выступления за 18,5 млн, ей деньги большие никогда не мешали. Это составляющая ее заработка, ей нужно кормить семью, она все-таки глава семьи на сегодняшний день – прима и главный человек», – поделился продюсер.

Сергей отметил, что Алла Борисовна несет все на своих хрупких плечах, так как у ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) есть проблемы.

«Муж сейчас зарабатывает мало, потому что у него большие проблемы. Его не хотят видеть даже там, где он находится. Почему он вновь подает иски на оспаривание статуса иноагента? Потому что там все плохо, у него денег стало мало, мало востребован», – поделился продюсер.

Также Дворцов пояснил, что Пугачева помогает родным – дочери Кристине Орбакайте, внуку Никите и другим близким.

«Она всегда помогала и будет помогать до конца своих дней. Это ее дети, ее внуки, без этого никуда», – добавил он.

Сергей дал понять, что подобная цена за выступление артистки – СМИ пишут о 18,5 млн рублей, вполне реальна, так как в России она получала много.

«Ее гонорары в России составляли 20 миллионов рублей за один концерт, поэтому даже неудивительно, что она выступает за 18,5 миллиона», – пояснил Дворцов.

Продюсер убежден, что Алла Борисовна громко вернется в Россию, но не насовсем.

«У нее будут творческие дела, и она будет думать, что ей здесь дальше делать», – добавил Сергей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонораре группы Lumen за один концерт.

*признан иноагентом на территории РФ