«Ей обидно, что рано выбыла»: Сергей Соседов ответил оскорбленной Алене Апиной

Сергей Соседов ответил Алене Апиной, обидевшейся на членов жюри шоу «Суперстар». Эксклюзивный комментарий музыкальный критик дал порталу «Страсти».

Накануне стало известно, что звезда до сих пор расстроена своим участием в телепроекте. Апина рассказала, что с трудом сдерживалась перед членами жюри, которые критиковали ее выступления.

«Ты будто на лобном месте стоишь — и тебя поливают такие люди, как "великий" Соседов и другие», — рассказывала она.

Сергей Соседов в разговоре с порталом «Страсти» заявил, что честно судил всех участников телешоу.

«У меня никогда не было каких-то любимчиков на этом шоу, я всегда судил и сужу так, как чувствую, как понимаю исполняемый материал и как мне велит душа», — рассказал он.

Музыкальный критик считает, что Апина могла затаить на него обиду из-за того, что выбыла из проекта уже на третьем выпуске.

«Я не думаю, что она на меня обижена. Мы прекрасно общались и после программы. Ей, может быть, обидно, что она рано выбыла из проекта, но таковы условия этого шоу-конкурса», — объяснил Соседов.

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