Старшая дочь Глюкозы Лидия вышла в свет после скандала с задержанием матери

Старшая дочь певицы Глюкозы Лидия вышла в свет. Девушка решила не прятаться от прессы после скандала с задержанием матери. Однако давать комментарии по этому поводу она отказывается.

Юная артистка, выступающая под псевдонимом Рэй, появилась на премии «Жара Media Awards», прошедшей 23 октября в Москве. На мероприятии она не избегала фотографов и активно позировала, но общаться с журналистами не захотела.

При этом, как отмечает Woman.ru, у Лидии было хорошее настроение. Когда она увидела направленную на нее камеру корреспондента, то показала язык и улыбнулась. По всей видимости, скандал вокруг матери ее не трогает, или же она пытается делать вид, что ей все равно.

К слову, еще до задержания Глюкозы Рэй отказывалась говорить о матери. На одном из светских мероприятий она попросила сотрудников прессы воздержаться от вопросов о ней.

Напомним, что полиция остановила Глюкозу в аэропорту. Сообщалось, что она была в измененном состоянии. Однако сама певица отрицает, что принимала запрещенные препараты. Она уверена, что против нее организована кампания с целью разрушения карьеры.

Ранее продюсер Максим Фадеев прокомментировал свою причастность к задержанию Глюкозы.